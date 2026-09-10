Αλλάζει ο καιρός σε φθινοπωρινό στυλ από το Σάββατο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Ενώ οι αρχές του Σεπτεμβρίου φέτος θύμιζαν θερμοκρασιακά περισσότερο τον Αύγουστο, φαίνεται πως το φθινόπωρο αρχίζει δειλά να κάνει την εμφάνισή του. Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσω ανάρτησής του, κάνει λόγο για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε δύο διαφορετικές εποχές, με σημαντικές αλλαγές να αναμένονται και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στη χώρα μας θα αρχίσει να αλλάζει, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές.

Η Ευρώπη σε δύο καιρικές εποχές, σύμφωνα με τον Κολυδά

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η Ευρώπη παρουσιάζει αυτή την περίοδο μια διχοτομημένη καιρική εικόνα. Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, ο καιρός έχει ήδη αποκτήσει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής.

Οι συνθήκες σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνουν χαμηλότερες θερμοκρασίες, συχνές βροχές και περάσματα μετώπων. Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη, όπου συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο χάρτης επιφανείας αποτυπώνει την καιρική διαίρεση

Ένας χαρακτηριστικός χάρτης επιφανείας, ο οποίος απεικονίζει τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή εικόνα του καιρού στην Ευρώπη. Αυτός ο «ξεχασμένος» για κάποιους χάρτης αναδεικνύει μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών.

Η ζώνη αυτή εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζοντας ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές εποχές. Αυτή η διαχωριστική γραμμή εξηγεί την επικράτηση φθινοπωρινών συνθηκών στη δυτική και βόρεια Ευρώπη, ενώ στην ανατολική και νότια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι συνθήκες παραμένουν καλοκαιρινές.

Αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει και για τη χώρα μας, φέρνοντας μια σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, θα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα φθινοπωρινά φαινόμενα.

Αρχικά, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτή η μεταβολή σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με πιο άστατο καιρό, μετά από ένα διάστημα που θύμιζε έντονα τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Επέκταση των φαινομένων και πτώση της θερμοκρασίας το διήμερο

Το διήμερο της Κυριακής 13 και της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα της χώρας. Συγκεκριμένα, θα επηρεάσουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σε αυτές τις περιοχές, οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά τόπους αξιόλογη ένταση, υποδηλώνοντας ισχυρά φαινόμενα που απαιτούν προσοχή. Παράλληλα με την επέκταση και την ένταση των φαινομένων, αναμένεται και μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, φέρνοντας πιο κοντά την αίσθηση του φθινοπώρου σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki