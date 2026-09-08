Καιρός: Βίαιη φθινοπωρινή εισβολή βάζει τέλος στον καύσωνα

Ο καιρός αλλάζει άρδην, βάζοντας τέλος στον παρατεταμένο καύσωνα που χαρακτήρισε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Μια ισχυρή ανώτερη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία αναπτύσσεται στον Βόρειο Ατλαντικό, θα προκαλέσει την επέλαση ενός ισχυρού ψυχρού μετώπου προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στα μέσα της εβδομάδας.

Αυτό το ψυχρό μέτωπο θα συγκρουστεί άμεσα με την ακραία και θερμή αέρια μάζα που έχει εγκατασταθεί πάνω από την ήπειρο, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Έντονα φαινόμενα στην Ευρώπη

Η έντονη αυτή σύγκρουση αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει ένα εκτεταμένο κύμα έντονων και δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σπάζοντας τον «θόλο ζέστης» από τις Άλπεις έως τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα ασταθής, ενώ σε συνδυασμό με την ισχυρή διάτμηση των ανέμων, θα ευνοηθεί η ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, με χαλάζι, πολύ ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών. Η πολύ θερμή Μεσόγειος έχει διατηρήσει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας, παρέχοντας επιπλέον ενέργεια στις καταιγίδες. Σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, της Αδριατικής και των βορειοδυτικών Βαλκανίων, τα συνολικά ύψη βροχής μπορεί τοπικά να φτάσουν τα 150–200 mm μέσα σε δύο ημέρες.

Απότομη πτώση θερμοκρασίας

Παράλληλα, πίσω από το ψυχρό μέτωπο θα εισβάλουν πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες είχαν φτάσει τους 35–40°C, η πτώση μπορεί να αγγίξει τους 15–20°C μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Στις Άλπεις αναμένονται οι πρώτες σημαντικές χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ γενικότερα η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα περάσει απότομα σε ένα πολύ πιο δροσερό και φθινοπωρινό σκηνικό.

Η πρόγνωση για την Ελλάδα

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα, με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και προς Παρασκευή και Σάββατο φτάνει κατά τόπους γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σαββατοκύριακο όμως και κυρίως προς τις 13 με 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει να φαίνεται μια πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή από τα δυτικά. Η τάση του καιρού δείχνει πιθανή υποχώρηση της ζέστης στην Ελλάδα γύρω στις 16-17 Σεπτεμβρίου, καθώς οι δροσερές αέριες μάζες θα κατέβουν νοτιότερα.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το Σάββατο θα υπάρξει κορύφωση της θερμοκρασίας γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας. Από την Κυριακή, ωστόσο, θα υπάρξει πτώση και σταθεροποίηση κοντά στους 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: reader.gr