Έρχεται γρήγορα η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου

Η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία πλησιάζει τη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για σημαντική αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η διαταραχή αυτή αναμένεται να εκδηλωθεί μετά το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Ήδη από το πρωί της Τρίτης, η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, πριν την άφιξη της κακοκαιρίας, ο υδράργυρος θα σημειώσει μια προσωρινή άνοδο από την Πέμπτη.

Πτώση θερμοκρασίας και άνοδος πριν την κακοκαιρία

Για την Τετάρτη, αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, με τη ζέστη να περιορίζεται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νότια και νοτιοανατολικά του Αιγαίου. Αυτή η εξέλιξη προηγείται της οργάνωσης της πρώτης φθινοπωρινού τύπου διαταραχής.

Η ψυχρότερη αέρια μάζα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στη βόρεια Ελλάδα. Στο Κάτω Νευροκόπι και στη Φλώρινα, οι πρωινές θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 10-12 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται και στην Τρίπολη, κυρίως λόγω των τοπογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, όπου οι ορεινοί όγκοι, όπως το Μαίναλο, ευνοούν τη συγκέντρωση ψυχρού αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η έλευση της πρώτης φθινοπωρινής διαταραχής

Η πρώτη φθινοπωρινού τύπου διαταραχή θα οργανωθεί αρχικά στην Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο, προτού κινηθεί ανατολικότερα και επηρεάσει και τη χώρα μας μετά το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο, οδηγώντας σε ένα σαφώς πιο φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό.

Οι θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αναμένονται και βροχοπτώσεις. Οι βροχές αυτές δεν αποκλείεται να έχουν τοπικά έντονο χαρακτήρα.

Τοπικά φαινόμενα και βοήθεια στις πυρκαγιές

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά, βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Εκεί αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Η μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια των φαινομένων προβλέπεται στα βορειοδυτικά. Οι βροχές σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κόνιτσας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας αναμένονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Σε πόλεις όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και ο Πύργος, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικά, μάλιστα, δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να αγγίξει ακόμα και τους 37 βαθμούς, πριν την πλήρη επικράτηση του φθινοπωρινού καιρικού σκηνικού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr