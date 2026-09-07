Το έκτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το έτος 1960, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος, δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τις κανονικές για την εποχή τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η ανάλυση, η οποία προέρχεται από σχετικό άρθρο του meteo.gr και υπογράφεται από τους Γ. Κύρο, Σ. Ντάφης και Κ. Λαγουβάρδο, παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των κλιματικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026.

Οι θερμοκρασίες ανά μήνα του καλοκαιριού

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026, κάθε μήνας παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις από τις μέσες τιμές. Ο Ιούνιος του 2026 καταγράφηκε ως ο δέκατος θερμότερος μήνας από το 1960, συνεχίζοντας την τάση των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Αντίστοιχα, ο Ιούλιος του ίδιου έτους βρέθηκε στη δωδέκατη θέση των θερμότερων Ιουλίων από το 1960. Η πιο έντονη απόκλιση παρατηρήθηκε τον Αύγουστο του 2026, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο τρίτος θερμότερος Αύγουστος από το 1960. Η μέση θερμοκρασία του Αυγούστου ήταν κατά +1.6 °C υψηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, καταλαμβάνοντας την ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010.

Συνολική εικόνα και ιστορικά στοιχεία

Συνολικά, για τις 92 ημέρες που απαρτίζουν το καλοκαίρι του 2026, οι 68 ημέρες είχαν θερμοκρασίες που ήταν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 για την ίδια εποχή. Αυτό υπογραμμίζει την παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών που βίωσε η χώρα.

Το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε κατά +1°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, όπως φαίνεται και από την ανάλυση των δεδομένων. Η μέση θερμοκρασία για το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 1960 μέχρι το 2026 παρουσιάζει μια σαφή αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2.5°C από το 1960 έως το 2025.

Συγκρίσεις με προηγούμενα έτη

Το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται πολύ κοντά σε θερμοκρασίες με το καλοκαίρι του 2023. Ωστόσο, ήταν 0.56 °C ψυχρότερο από το περσινό καλοκαίρι του 2025, το οποίο είχε χαρακτηριστεί από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί από το 1960 παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το καλοκαίρι του 2024.

Η συνεχής παρακολούθηση αυτών των δεδομένων από τους μετεωρολόγους του meteo.gr προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη του κλίματος στην Ελλάδα και τις μακροπρόθεσμες τάσεις των θερμοκρασιών.

Περιφερειακές αποκλίσεις θερμοκρασίας στην Ελλάδα

Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει επίσης σημαντικές περιφερειακές διαφοροποιήσεις ως προς τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού του 2026. Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο, το καλοκαίρι του 2026 κατατάχθηκε μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου θερμότερου από το 1960.

Σε αυτές τις περιοχές, οι αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές ξεπέρασαν τους 2 °C, υποδηλώνοντας ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Αντίθετα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, το καλοκαίρι του 2026 βρέθηκε μεταξύ του έκτου και του όγδοου θερμότερου.

Η κατάσταση σε ανατολική Ελλάδα, Αιγαίο, Αττική και Κρήτη

Στην ανατολική Ελλάδα, στο Αιγαίο, στην Αττική και στην Κρήτη, η κατάσταση ήταν διαφορετική, καθώς το καλοκαίρι του 2026 ήταν λιγότερο θερμό σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Οι αποκλίσεις από τις μέσες τιμές ήταν χαμηλότερες του μισού βαθμού Κελσίου, γεγονός που δείχνει μια πιο ήπια εικόνα σε σχέση με τις δυτικές περιοχές.

Παρόλο που σε καμία περιοχή της χώρας το 2026 δεν αναδείχθηκε ως το θερμότερο καλοκαίρι της περιόδου από το 1960, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πουθενά δεν σημειώθηκε απόκλιση κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περιοχές της Ελλάδας βίωσαν ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες τουλάχιστον στα φυσιολογικά ή και πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki