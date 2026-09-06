Ο καιρός τη Δευτέρα με 38άρια και ισχυρούς βοριάδες – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το σκηνικό του «καμινιού».

Ωστόσο, από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπεται αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, φέρνοντας μια ανάσα δροσιάς.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη την Ελλάδα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της χώρας.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά τμήματα. Ειδικότερα, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι τιμές θα είναι από 18 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία θα φτάσει από 21 έως 34 βαθμούς, και στην Ήπειρο από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη υψηλότερες τιμές αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, οι θερμοκρασίες θα είναι από 22 έως 32 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 37 βαθμούς και στην Κρήτη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πέλαγος θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 4 έως 6 μποφόρ. Ωστόσο, πρόσκαιρα, στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης, οι ριπές των ανέμων θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένες συνθήκες.

Στο Ιόνιο πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι σαφώς ασθενέστεροι σε σύγκριση με το Αιγαίο. Θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και η έντασή τους θα κυμανθεί από 2 έως 4 μποφόρ, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ηλιοφάνεια αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον ουρανό να παραμένει καθαρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα ενισχύονται φτάνοντας τα 3 έως 5 μποφόρ.

Στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το θερμό κλίμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με ανέμους μεταβαλλόμενων διευθύνσεων έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Στο κέντρο της πόλης, ο υδράργυρος θα κινηθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου κάνει λόγο για γενικά καλές καιρικές συνθήκες που θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεν θα λείψουν ορισμένες σποραδικές τοπικές βροχές, οι οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, διατηρώντας την έντασή τους. Έως την Τετάρτη, ο καιρός θα διατηρηθεί κυρίως αίθριος, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στα πεδινά ηπειρωτικά να κινούνται γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού από τα μέσα της εβδομάδας

Όπως αναφέρθηκε, από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα. Οι πιθανότητες για βροχές θα αυξηθούν, σηματοδοτώντας μια μεταβολή στις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φέρει μια ανακούφιση από τις υψηλές τιμές που θα επικρατήσουν τη Δευτέρα και τις αρχές της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis