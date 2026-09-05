Το Σίδνεϊ «ψήνεται» εν μέσω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών στην Αυστραλία

Η πιο πολυπληθής πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ανοιξιάτικης ζέστης, το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Αυτή η κατάσταση οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην έκδοση απαγόρευσης για το άναμμα φωτιάς σε όλη την περιοχή. Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι ασυνήθιστες για την εποχή, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Ασυνήθιστες θερμοκρασίες στο Σίδνεϊ

Στην πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου διαμένουν 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι, η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η τιμή είναι σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο που καταγράφεται συνήθως για την τρέχουσα εποχή του χρόνου. Οι κάτοικοι και οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών.

Ενδεικτικά της κατάστασης, στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, η θερμοκρασία είχε ήδη ανέλθει στους 28,6 βαθμούς Κελσίου στις 11:30 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 04:30 ώρα Ελλάδας. Το συγκεκριμένο θερμοκρασιακό επίπεδο ήταν πάνω από επτά βαθμούς Κελσίου υψηλότερο από τη μέση ανώτατη θερμοκρασία που παρατηρείται συνήθως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών και απαγορεύσεις

Το δελτίο καιρού υπογράμμισε ότι οι ισχυροί και με ριπές βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν κατά τη διάρκεια του πρωινού, σε συνδυασμό με τις ξηρές και ασυνήθιστες για την εποχή ζεστές συνθήκες, θα έχουν ως αποτέλεσμα έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Αυτός ο κίνδυνος επεκτείνεται σε ολόκληρη την Περιοχή του Μείζονος Σίδνεϊ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι πυροσβεστικές αρχές της πολιτείας προχώρησαν στην έκδοση συνολικής απαγόρευσης ανάμματος φωτιάς για την περιοχή του Σίδνεϊ. Ο κίνδυνος πυρκαγιών έχει χαρακτηριστεί ως «ακραίος», το οποίο αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη διαβάθμιση στην κλίμακα κινδύνου. Αυτό το μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Η τρέχουσα κατάσταση συνδέεται με ένα καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να είναι ένα από τα πιο έντονα των τελευταίων δεκαετιών, επηρεάζοντας σημαντικά τις καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Το Ελ Νίνιο είναι γνωστό για την επίδρασή του στο παγκόσμιο κλίμα και τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες σε όλη τη νότια Αυστραλία. Αυτές οι συνθήκες αναμένονται να επικρατήσουν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου, η οποία αντιστοιχεί στην άνοιξη για το νότιο ημισφαίριο. Η πρόβλεψη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την εξέλιξη του κινδύνου πυρκαγιών.

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στο να καθίστανται οι συνθήκες ακραίας ζέστης πιο συνηθισμένες στην Αυστραλία. Αυτές οι συνθήκες αυξάνουν με τη σειρά τους τον κίνδυνο ξεσπάσματος πυρκαγιών. Η Αυστραλία, μια χώρα με 27 εκατομμύρια κατοίκους, αντιμετωπίζει συχνά το φαινόμενο των πυρκαγιών, και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πυρκαγιές του Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη στα νοτιοανατολικά της χώρας. Οι πυρκαγιές εκείνες μετέτρεψαν σπίτια σε αποκαΐδια, προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και κατέκαψαν εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, αναδεικνύοντας την ευπάθεια της περιοχής σε τέτοια φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: Topontiki