Ο καιρός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026: Ζέστη με 36άρια, αφρικανική σκόνη και ενισχυμένοι βοριάδες

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, με ηλιοφάνεια να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε καλοκαίρι, παρά στην αρχή του φθινοπώρου. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ισχυρές εντάσεις, ενώ θα υπάρχουν και φαινόμενα αφρικανικής σκόνης.

Γενική πρόγνωση για τη χώρα

Για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, η γενική εικόνα του καιρού προβλέπει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται μόνο κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η ατμόσφαιρα θα είναι επιβαρυμένη σε ορισμένες περιοχές, καθώς προβλέπονται σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως το Αιγαίο και την Κρήτη, όπου οι συγκεντρώσεις της θα είναι αισθητές. Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα διαμορφώσει ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα τις συνθήκες του καλοκαιριού, παρά την ημερολογιακή μετάβαση στο φθινόπωρο.

Θερμοκρασίες σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, οι τιμές θα είναι μεταξύ 18 και 34 βαθμών Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, οι κάτοικοι θα βιώσουν θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα κινηθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τις υψηλότερες τιμές της ημέρας.

Στα νησιά του Ιονίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, οι τιμές θα είναι από 17 έως 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, ο υδράργυρος θα φτάσει από 22 έως 31 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 έως 6 μποφόρ. Κατά τόπους, οι βοριάδες θα διατηρήσουν ισχυρές εντάσεις, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια μεταβολή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρχικά, θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να στραφούν σε βορειοδυτικούς, διατηρώντας παρόμοια ένταση, δηλαδή 2 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας, το meteo.gr προβλέπει ότι ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, χωρίς να ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας επίσης ένα θερμό κλίμα.

Με πληροφορίες από: Newsit