Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι βοριάδες

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται προς τη χώρα μας θα συμβάλουν στην άνοδο του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις.

Η χώρα αφήνει πίσω της τα εκτεταμένα προβλήματα που δημιούργησε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές, με τον καιρό να κινείται πλέον σε σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς.

Η σημερινή εικόνα και οι άνεμοι

Για σήμερα, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Αυτοί επηρεάζουν κυρίως τη θαλάσσια ζώνη του Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ειδικότερα, η έντασή τους φτάνει τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ σε ανατολικές περιοχές και στα νοτιοανατολικά της Κρήτης δεν αποκλείεται να αγγίξουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ. Αντίστοιχα ενισχυμένοι άνεμοι πνέουν στην Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Στερεά και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Υποχώρηση φαινομένων και θερμοκρασίες

Τα φαινόμενα αστάθειας υποχωρούν σημαντικά. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά προβλέπεται πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων στα ανατολικά, τα βορειοανατολικά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στους ορεινούς όγκους.

Θερμοκρασιακά, σημειώνεται μικρή πτώση στα ανατολικά τμήματα με τις μέγιστες τιμές μεταξύ 30 και 35°C, ενώ στα δυτικά ο υδράργυρος διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας έως τους 36°C.

Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι πλέον πλήρως διαφοροποιημένη σε σχέση με τη σφοδρή καταιγίδα που προηγήθηκε, η οποία είχε προκαλέσει πλημμύρες και σημαντικές υλικές ζημιές με ριπές ανέμου που τοπικά ξεπέρασαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα.

Σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με παροδικές μόνο νεφώσεις, η θερμοκρασία διαμορφώνεται γύρω στους 33°C και οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Σε ανάλογο μοτίβο θα κυλήσει και το Σάββατο, με αίθριο καιρό, θερμοκρασία κοντά στους 34°C και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, καθώς θερμές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση.

Προοπτική για τις αρχές της εβδομάδας

Από τη Δευτέρα το σκηνικό μεταβάλλεται εκ νέου, με νέα ενίσχυση των ανέμων που θα ρίξει τη θερμοκρασία στα ανατολικά. Στα δυτικά ηπειρωτικά, ωστόσο, η έντονη ζέστη θα διατηρηθεί, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και 39°C στην Πελοπόννησο, το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Την Τρίτη προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων και γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο θα είναι σύντομη, καθώς στα ανατολικά θα ακολουθήσει νέα άνοδος.

Γενική εκτίμηση

Μέχρι και την Πέμπτη δεν διαφαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, με εξαίρεση τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες. Συνολικά, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθιστώντας το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα πρόσφορο για εξορμήσεις στις παραλίες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr