Το Αγρίνιο βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κακοκαιρίας το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, όταν έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή καταιγίδα έπληξαν την πόλη. Οι «ουρανοί άνοιξαν» ξαφνικά, προκαλώντας άμεσα προβλήματα στο κέντρο και σε διάφορες γειτονιές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι αρχές είχαν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Η σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου

Η χαλαζόπτωση ξέσπασε απροειδοποίητα στην πόλη του Αγρινίου, με το φαινόμενο να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση. Το έντονο μπουρίνι συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μετατρέποντας γρήγορα την κατάσταση σε κατακλυσμιαία βροχή και δυνατή χαλαζόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το χαλάζι που έπεφτε είχε σχήμα μπίλιας, γεγονός που συνέβαλε στην ένταση του φαινομένου. Οπτικό υλικό κατέγραψε τη σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου, δείχνοντας το μέγεθος της πρόκλησης για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές

Οι δρόμοι του Αγρινίου πλημμύρισαν σε πολλά σημεία, καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη την κυκλοφορία. Η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε άλλες γειτονιές. Υπήρξε κίνδυνος για αυτοκίνητα να παρασυρθούν από την ορμή του νερού, καθώς οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

Εκτός από τις πλημμύρες, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε και μικρές υλικές ζημιές σε οχήματα. Οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευαν το μπουρίνι είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την κατάσταση και δημιουργώντας εμπόδια στο οδικό δίκτυο.

Η άμεση επέμβαση των υπηρεσιών

Οι αρχές είχαν σημάνει συναγερμό, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών. Η σύσταση ήταν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, μέχρι να εξασθενήσει το καιρικό φαινόμενο και να αποκατασταθεί η ομαλότητα. Αυτή η προληπτική ενέργεια είχε ως στόχο την ασφάλεια των κατοίκων εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου τέθηκε σε κινητοποίηση, δεχόμενη κλήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα, τα οποία είχαν προκληθεί από τις πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής επενέβη άμεσα για να αποκαταστήσει την προσβασιμότητα των δρόμων.

Προβλέψεις για την ηπειρωτική Ελλάδα

Ενώ το Αγρίνιο δοκιμαζόταν από την έντονη χαλαζόπτωση και την καταιγίδα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ότι παρόμοια καιρικά φαινόμενα αναμένονταν και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσα στην ίδια μέρα. Βροχές και καταιγίδες ήταν στο πρόγραμμα, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο μέτωπο κακοκαιρίας που επηρέαζε τη χώρα.

Η κατάσταση στο Αγρίνιο λειτούργησε ως υπενθύμιση της ανάγκης για προσοχή σε περιπτώσεις ξαφνικής επιδείνωσης του καιρού. Οι πολίτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους, καθώς η αστάθεια του καιρού μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοια φαινόμενα και σε άλλες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos