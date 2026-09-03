Ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, προειδοποιεί ο WMO

Ο πλανήτης εισέρχεται σε μια απρόβλεπτη πορεία, καθώς αναμένεται ένα ισχυρό κύμα του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), το φαινόμενο έχει πλέον εγκατασταθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, προκαλώντας μεγάλες μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η ενίσχυση του φαινομένου και οι προβλέψεις

Οι προβλέψεις του WMO δείχνουν σχεδόν 100% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να παραμείνει ενεργό έως τον Φεβρουάριο του 2027. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ενισχύουν την πιθανότητα το φαινόμενο να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να φτάσει σε πολύ υψηλή ένταση προς το τέλος του 2026, με τις επιπτώσεις του να συνεχίζονται και μέσα στο 2027. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων, θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές του κόσμου, επηρεάζοντας πολλαπλά οικοσυστήματα και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ και τον WMO

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε μια περίοδο πρωτοφανών κλιματικών συνθηκών, καθώς οι θερμοκρασίες της επιφάνειας των θαλασσών και της ατμόσφαιρας συνεχίζουν να αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σαούλο, σημείωσε ότι οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο είναι ήδη ορατές σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ανέφερε ότι πλημμύρες και ξηρασίες προκαλούν σοβαρές αναταράξεις σε κοινότητες και οικονομίες, ενώ αναμένεται να ενταθούν όσο ισχυροποιείται το φαινόμενο, δημιουργώντας περαιτέρω προκλήσεις.

Οι δείκτες θερμοκρασίας στον Ειρηνικό

Ένας από τους βασικούς δείκτες του Ελ Νίνιο, ο Niño 3.4, καταγράφει πλέον εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του φαινομένου. Η απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα έφτασε τους +1,5°C κατά μέσο όρο την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026 και τους +2°C τον Ιούλιο, τιμές που υποδηλώνουν μια σημαντική αλλαγή.

Στη συνέχεια, οι εβδομαδιαίες μετρήσεις αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας περίπου τους +2,2°C έως +2,6°C πάνω από τα κανονικά επίπενα μεταξύ τέλους Ιουλίου και μέσα Αυγούστου. Αυτές οι συνεχείς αυξήσεις στις θερμοκρασίες της επιφάνειας ενισχύουν την εκτίμηση ότι το Ελ Νίνιο θα συνεχίσει να ισχυροποιείται τους επόμενους μήνες.

Η κατάσταση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η κατάσταση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό, όπου παρατηρούνται πρωτοφανείς μεταβολές. Σε ορισμένες περιοχές, οι θερμοκρασίες στα υποθαλάσσια στρώματα ήταν τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου πάνω από 8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του φαινομένου.

Αυτές οι υψηλές υποθαλάσσιες θερμοκρασίες αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο. Η διατήρηση και η περαιτέρω αύξηση αυτών των τιμών υποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ισχυροποίηση του Ελ Νίνιο τους προσεχείς μήνες, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Reader