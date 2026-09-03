Ισχυρό Ελ Νίνιο: Προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι το φετινό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό κλιματικό πρότυπο, με τις επιπτώσεις του να διαρκούν έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενίσχυση του φαινομένου και παγκόσμιες επιπτώσεις

Ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τα παγκόσμια πρότυπα βροχοπτώσεων και θερμοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση (WMO), το κλιματικό αυτό πρότυπο έχει ήδη εδραιωθεί. Η ενίσχυσή του τους επόμενους μήνες οφείλεται στις εξαιρετικά θερμές συνθήκες που επικρατούν στους ωκεανούς του τροπικού Ειρηνικού.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι το Ελ Νίνιο θα κορυφωθεί προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του στο κλίμα αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, επηρεάζοντας διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς

Η γενική γραμματέας της WMO, Σελέστε Σαούλο, τόνισε την ανάγκη για «εξαιρετική προετοιμασία και αντίδραση» απέναντι σε αυτό το «εξαιρετικό Ελ Νίνιο». Προειδοποίησε ότι το κλιματικό φαινόμενο «έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ένα τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Ήδη βλέπουμε αναστάτωση και καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και αναμένουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις θα αυξηθούν καθώς εντείνεται το Ελ Νίνιο», πρόσθεσε η κυρία Σαούλο. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι «το Ελ Νίνιο μεγαλώνει μπροστά στα μάτια μας». Όπως ανέφερε, «η επιστήμη δεν αφήνει περιθώριο για αμφιβολίες: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται».

Ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι «οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας αυξάνονται, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν και ο κόσμος βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου ακραίων καιρικών φαινομένων». Κατέληξε λέγοντας: «Ο αγώνας τώρα είναι μεταξύ των αυξανόμενων κινδύνων και της δέσμευσής μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Χαρακτηριστικά και διάρκεια του Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται συνήθως με ακανόνιστη συχνότητα, κάθε δύο έως επτά χρόνια. Η διάρκεια του φαινομένου κυμαίνεται κατά κανόνα από εννέα έως 12 μήνες. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη θέρμανση του κεντρικού και ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Το Ελ Νίνιο συνδέεται με εκτεταμένες μεταβολές στο κλίμα και αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου, ακανόνιστου κλιματικού κύκλου, ο οποίος είναι γνωστός ως Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση (ENSO).

Περιφερειακές προβλέψεις και κίνδυνοι

Το Ελ Νίνιο αυξάνει τον κίνδυνο για ξηρότερες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Αυτές περιλαμβάνουν τμήματα της Ινδονησίας, της Αυστραλίας, της Ινδίας, καθώς και την κεντρική και ισημερινή Νότια Αμερική.

Αντίθετα, σε ορισμένες άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής και στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιθανότερες οι αυξημένες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας ένα σύνθετο και ποικίλο μοτίβο κλιματικών επιπτώσεων παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr