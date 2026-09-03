Σε φθινοπωρινό σκηνικό εισέρχεται σήμερα, Πέμπτη, μεγάλο τμήμα της χώρας, καθώς η αστάθεια του καιρού εντείνεται. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά από τη βόρεια Ελλάδα προς νοτιότερες περιοχές, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες. Η διέλευση μιας διαταραχής, σε συνδυασμό με τη μεταφορά πιο δροσερών αερίων μαζών, ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων σε αρκετές περιοχές.

Πρώτα σημάδια στη Θεσσαλονίκη

Μια πρώτη εικόνα της αλλαγής του καιρού δόθηκε ήδη το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη επλήγη από ισχυρή βροχόπτωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δρόμοι του κέντρου να μετατραπούν σε ποτάμια. Οι εικόνες από την οδό Εθνικής Αμύνης ήταν χαρακτηριστικές, καθώς τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ορμή.

Η έντονη ροή των υδάτων δημιούργησε δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων, ιδιαίτερα στο ρεύμα που οδηγεί προς την Ευαγγελίστρια. Το περιστατικό αυτό προετοίμασε την περιοχή για την περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που αναμένονται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Επέκταση των φαινομένων την Πέμπτη

Η Πέμπτη προβλέπεται να είναι ημέρα έντονης αστάθειας για μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τις πρωινές ώρες, αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Η αστάθεια αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά καθώς θα περνά η ώρα.

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε ένα ευρύ φάσμα της ενδοχώρας. Συγκεκριμένα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα καλύψουν περιοχές από τη δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο. Αυτή η επέκταση υποδηλώνει μια γενικευμένη επιδείνωση του καιρού σε κεντρικά και νότια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Ισχυρές καταιγίδες και προειδοποιήσεις

Κατά τόπους, οι καταιγίδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές, εστιάζοντας κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα. Παράλληλα, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, επηρεάζοντας τις ορεινές και ημιορεινές ζώνες της.

Οι καταιγίδες αυτές είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρά μπουρίνια, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή. Στη βόρεια χώρα, τα φαινόμενα θα επιμείνουν και κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, αν και αναμένεται σταδιακή εξασθένηση της έντασής τους. Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου συνιστά ιδιαίτερη προσοχή για τις επόμενες ώρες, αρχικά για την Κεντρική και κατά τόπους την Ανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης πιθανότατα και της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται έντονη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Παράλληλα με την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρώς, με την πτώση να γίνεται αρχικά αισθητή στα βόρεια τμήματα της χώρας. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθούν γενικά μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, τοπικά στα δυτικά, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές, προσφέροντας μια μικρή ανάσα από τις υψηλές τιμές. Αυτή η πτώση της θερμοκρασίας αποτελεί μέρος του φθινοπωρινού σκηνικού που εγκαθίσταται σταδιακά στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis