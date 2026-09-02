Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Πέμπτη σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, η Αττική, η Εύβοια και το Αιγαίο συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο κίνδυνος φωτιάς χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλός, τοποθετώντας αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία κινδύνου 4. Αυτή η κατηγορία υποδηλώνει εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, απαιτώντας τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και επαγρύπνηση από όλους.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε αυτή την ανώτερη βαθμίδα κινδύνου περιλαμβάνονται εκτεταμένα τμήματα του Αιγαίου. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες, ένα από τα πιο δημοφιλή νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας, βρίσκονται στο «κόκκινο». Παράλληλα, νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, εντάσσονται επίσης στην κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου.

Πέρα από τις νησιωτικές περιοχές, ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επεκτείνεται και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και μεγάλων νησιών. Συγκεκριμένα, περιοχές της Αττικής, της μητροπολιτικής περιφέρειας που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Εκτός από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται με πολύ υψηλό κίνδυνο, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 3, για την Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτές τις περιοχές οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών, αν και σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό σε σχέση με την κατηγορία 4.

Οι περιοχές που εμπίπτουν στην κατηγορία 3 είναι αρκετές και εκτείνονται τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Η γενική αυτή προειδοποίηση υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή σε ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών σημείων, πέραν των ήδη αναφερθέντων με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας. Η εγρήγορση παραμένει απαραίτητη σε κάθε σημείο της επικράτειας.

Οι προβλέψεις του Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος αποτελεί το επίσημο εργαλείο για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου. Αυτή η πρόβλεψη αφορά ένα ευρύ φάσμα περιοχών της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και του Αιγαίου.

Ο ίδιος χάρτης, ο οποίος εκδίδεται καθημερινά, αναφέρει επίσης ότι ο πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Η διπλή αυτή αναφορά στην Πέμπτη, με διαφορετικές ημερομηνίες, καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και προσοχή στις ανακοινώσεις των αρχών.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε μετεωρολογικά δεδομένα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η τήρηση των οδηγιών προστασίας και η αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοικημένων περιοχών.

Με πληροφορίες από: Reader