Απουσία Νίκου Στραβελάκη από το «10 Παντού» του Open

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη ξεκίνησε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η πρωινή εκπομπή «10 Παντού» στο Open, προκαλώντας ερωτήματα στους τηλεθεατές. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία καλημέρισε το κοινό, ενημέρωσε ότι ο γνωστός δημοσιογράφος απουσίαζε λόγω μιας δυσκολίας που τον κράτησε μακριά από το πλατό. Τη θέση του στο πλευρό της παρουσιάστριας ανέλαβε ο Αντώνης Κρητικός, ο οποίος συμμετείχε στην εκπομπή.

Η απουσία του Νίκου Στραβελάκη από το «10 Παντού»

Η σημερινή εκπομπή «10 Παντού» του Open, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, μεταδόθηκε χωρίς την παρουσία του Νίκου Στραβελάκη. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της πρωινής ζώνης του καναλιού, δεν βρέθηκε στο στούντιο, κάτι που έγινε αντιληπτό από την έναρξη της εκπομπής.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η συμπαρουσιάστρια του Νίκου Στραβελάκη, ήταν αυτή που ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση αυτής της δυσκολίας που τον ανάγκασε να απουσιάσει.

Ο Αντώνης Κρητικός στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Λόγω της απουσίας του Νίκου Στραβελάκη, τη θέση του στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου ανέλαβε ο Αντώνης Κρητικός. Ο δημοσιογράφος καλημέρισε μαζί με την παρουσιάστρια το τηλεοπτικό κοινό, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του συμπαρουσιαστή για τη σημερινή εκπομπή.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξέφρασε ανοιχτά τη χαρά και την τιμή της για την παρουσία του Αντώνη Κρητικού στο πλατό. «Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με Αντώνη Κρητικό σήμερα στο πλευρό μου, μεγάλη μου χαρά και τιμή», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην έναρξη του «10 Παντού».

Ευχές για ταχεία επάνοδο στον γνωστό δημοσιογράφο

Και οι δύο δημοσιογράφοι, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Αντώνης Κρητικός, έστειλαν τις ευχές τους στον Νίκο Στραβελάκη για γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του. Η κυρία Παπακωστοπούλου δήλωσε συγκεκριμένα: «Ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος, όπως και να έχει», δείχνοντας την επιθυμία τους για την άμεση επάνοδό του.

Ο Αντώνης Κρητικός συμμετείχε στις ευχές, προσθέτοντας με τη σειρά του: «Ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος, όπως και να έχει». Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου επιβεβαίωσε την κοινή τους ευχή με ένα «βεβαίως», υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη προς τον συνεργάτη τους.

Η ομαλή συνέχεια της πρωινής εκπομπής του Open

Μετά τις αρχικές ανακοινώσεις σχετικά με την απουσία του Νίκου Στραβελάκη και τις ευχές για την επάνοδό του, η εκπομπή «10 Παντού» συνέχισε την κανονική της ροή. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Αντώνης Κρητικός προχώρησαν στην παρουσίαση της θεματολογίας της ημέρας, όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι δύο δημοσιογράφοι διαχειρίστηκαν την κατάσταση με επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας ότι το τηλεοπτικό κοινό θα λάμβανε την ενημέρωση που περίμενε, παρά την αλλαγή στη σύνθεση της παρουσίασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta