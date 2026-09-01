Θερμός Σεπτέμβριος: Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά για τις υψηλές θερμοκρασίες

Ο καιρός τον Σεπτέμβριο παραμένει θερμός, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει και κατά το πρώτο δεκαήμερο του φθινοπώρου. Θερμές αέριες μάζες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα μας, σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά. Μέσα από νέα του ανάρτηση, ο κ. Κολυδάς αναλύει την πορεία της θερμοκρασίας σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, δίνοντας το στίγμα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν έως και τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η πορεία της θερμοκρασίας στα 1.500 μέτρα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η Ελλάδα διατηρείται γενικά υπό την επιρροή θερμών αερίων μαζών. Προς το παρόν, δεν διαφαίνεται στην αρχή κάποια ακραία θερμή εισβολή, ωστόσο οι τιμές της θερμοκρασίας κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάλυση εστιάζει στην εξέλιξη της θερμοκρασίας στο υψόμετρο των 1.500 μέτρων (850 hPa), το οποίο αποτελεί βασικό δείκτη για την εκτίμηση των καιρικών συνθηκών.

Η εικόνα στις αρχές Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, οι τιμές στο εν λόγω υψόμετρο κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αρκετές περιοχές επηρεάζονται από θερμές μάζες της τάξης των 18–22°C.

Πιο ζεστές θα είναι η δυτική και η νότια Ελλάδα, εν αντιθέσει με τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, τα οποία διατηρούν σχετικά χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας.

Ενίσχυση των θερμών μαζών προς τα μέσα του δεκαημέρου

Προχωρώντας προς την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η θερμή αέρια μάζα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η ενίσχυση αυτή θα είναι αισθητή πάνω από το Αιγαίο, την ανατολική και τη νότια χώρα, καθώς και την ανατολική Μεσόγειο.

Οι ισόθερμες (22–24°C) στα 850 hPa επεκτείνονται, γεγονός που μαρτυρά πως ο υδράργυρος στην επιφάνεια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσει ευεργετικά το μελτέμι ή η θαλάσσια αύρα.

Ζεστό σκηνικό έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η γενική εικόνα παραμένει ζεστή σε όλη τη χώρα. Οι τιμές σε αρκετές περιοχές θα διατηρηθούν κοντά ή και πάνω από τους 20°C στα 850 hPa.

Η πιο θερμή ζώνη θα εντοπίζεται σταθερά στα νότια και ανατολικά της Ελλάδας. Αντίθετα, η βόρεια Ελλάδα φαίνεται να δέχεται κατά διαστήματα την επιρροή ηπιότερων αερίων μαζών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση της ζέστης

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκινά με θερμές έως πολύ θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα. Παρότι δεν προβλέπεται κάποια απότομη ψυχρή μεταβολή, καταγράφεται μια σταδιακή εναλλαγή θερμών πυρήνων.

Η νότια και ανατολική χώρα θα παραμείνουν περισσότερο εκτεθειμένες στη ζέστη. Η τελική αίσθηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια θα εξαρτηθεί άμεσα από τους τοπικούς παράγοντες, όπως οι άνεμοι, η νέφωση και η επίδραση της θάλασσας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr