Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να είναι αίθριος, ωστόσο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

Καιρικές συνθήκες και φαινόμενα

Σε ολόκληρη τη χώρα, αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ειδικότερα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, με εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, φέρνοντας τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ορατότητα

Οι μετεωρολογικές συνθήκες της Κυριακής 30 Αυγούστου ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να καλύψει κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας. Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις συνθήκες αυτές.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς, με τη δυτική Μακεδονία να έχει ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και τη Θράκη μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, οι τιμές θα είναι από 22 έως 38 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 21 έως 37 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35-36 βαθμούς. Στα Επτάνησα, αναμένονται 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, οι θερμοκρασίες θα είναι από 21 έως 30-32 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι και οι συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, ενώ γενικότερα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι εντάσεις θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο γενικά θα πνέουν 6 μποφόρ.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis