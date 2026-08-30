Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή

Ένα σύννεφο αφρικανικής σκόνης καλύπτει τη χώρα και σήμερα Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο αυτό συνδυάζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν και πάλι τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σκόνη και θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, στα δυτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Οι άνεμοι και η ορατότητα

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί, με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ.

Στο Αιγαίο, η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματά του, πρόσκαιρα, ενδέχεται να ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Η ορατότητα, τις πρωινές ώρες, θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Καιρικά φαινόμενα και τοπικοί όμβροι

Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, στα ανατολικά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Στα ηπειρωτικά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Αυτό θα οδηγήσει σε τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Επίσης, στα ηπειρωτικά ορεινά, τις απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Με πληροφορίες από: dnews.gr