Ιστορική χιονόπτωση στην έρημο Ατακάμα: Το πιο ξηρό μέρος του κόσμου ντύθηκε στα λευκά

Μια ιστορική χιονόπτωση κάλυψε με χιόνι μεγάλες περιοχές της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή, φτάνοντας μέχρι τον υπεράνυδρο πυρήνα της και προκαλώντας προβλήματα στα αστρονομικά παρατηρητήρια. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο μεταμόρφωσε το τοπίο της Ατακάμα, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο ξηρά σημεία του πλανήτη. Μια σειρά χειμερινών κακοκαιριών ευθύνεται για το ασυνήθιστο λευκό πέπλο που σκέπασε τη βόρεια Χιλή.

Η ασυνήθιστη μεταμόρφωση της Ατακάμα

Το τοπίο της ερήμου Ατακάμα, που είναι παγκοσμίως γνωστό για τις χαρακτηριστικές κοκκινωπές εκτάσεις του, τις εξαιρετικά περιορισμένες βροχοπτώσεις και τους σχεδόν πάντα καθαρούς ουρανούς, μεταμορφώθηκε πλήρως από την πρόσφατη χιονόπτωση. Η ιστορική αυτή κάλυψη με χιόνι εκτεταμένων περιοχών της βόρειας Χιλής προσέφερε μια εικόνα που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη, άνυδρη όψη της περιοχής.

Αυτό το γεγονός αποτελεί μια ακόμη φορά που η έρημος Ατακάμα εντυπωσιάζει, καθώς, παρά τη φήμη της ως το πιο ξηρό μέρος του κόσμου, παρουσίασε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Το λευκό πέπλο του χιονιού άλλαξε δραματικά την όψη του κατά τα άλλα άνυδρου και βραχώδους τοπίου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Η έκταση του φαινομένου και οι δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη NASA αποτυπώνουν με σαφήνεια μια εκτεταμένη χιονισμένη έκταση στην έρημο Ατακάμα. Αυτή η έκταση εκτείνεται από την οροσειρά των Άνδεων, στα ανατολικά, έως περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, στα δυτικά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και για τα δεδομένα της συγκεκριμένης ερήμου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φετινή χιονόπτωση ξεχωρίζει κυρίως λόγω της πρωτοφανούς έκτασης που κάλυψε. Έφτασε μέχρι τον υπεράνυδρο πυρήνα της ερήμου, επηρεάζοντας περιοχές όπου η εμφάνιση χιονιού είναι εξαιρετικά σπάνια. Αυτή η ευρεία γεωγραφική κάλυψη καθιστά το γεγονός ιδιαίτερα ασυνήθιστο σε σχέση με προηγούμενες χιονοπτώσεις.

Επιπτώσεις στα αστρονομικά παρατηρητήρια

Η έντονη κακοκαιρία και η εκτεταμένη χιονόπτωση είχαν άμεσες επιπτώσεις και στα αστρονομικά παρατηρητήρια που λειτουργούν στην περιοχή της Ατακάμα. Μεταξύ αυτών των σημαντικών εγκαταστάσεων ήταν και το ALMA, το οποίο αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ραδιοτηλεσκόπια στον κόσμο. Η λειτουργία του επηρεάστηκε άμεσα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.

Συγκεκριμένα, οι κεραίες του ραδιοτηλεσκοπίου ALMA τέθηκαν προσωρινά σε λειτουργία προστασίας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που επικρατούσε, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Η προσωρινή αυτή διακοπή στη λειτουργία διασφάλισε την ασφάλεια του ευαίσθητου επιστημονικού εξοπλισμού.

Προηγούμενες χιονοπτώσεις και η ιδιαιτερότητα της φετινής

Παρότι η έρημος Ατακάμα έχει δεχθεί χιονοπτώσεις και στο παρελθόν, με περιστατικά να έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, το 2025 και το 2011, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το φετινό επεισόδιο ως ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται στην ένταση του φαινομένου και στη γεωγραφική του έκταση, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη από τις προηγούμενες καταγραφές.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Χιλής χαρακτήρισε το γεγονός ως εξαιρετικό για μία από τις ξηρότερες περιοχές της Γης. Η σπανιότητα και η κλίμακα της χιονόπτωσης την καθιστούν ένα πραγματικά αξιοσημείωτο καιρικό φαινόμενο, που ξεπερνά τα όρια των συνηθισμένων κλιματικών συνθηκών της ερήμου.

Οι παράγοντες που ευνόησαν το φαινόμενο

Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο ευνοήθηκε από έναν συνδυασμό μετεωρολογικών παραγόντων που συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση συστημάτων χαμηλών πιέσεων στην περιοχή, σε συνδυασμό με μια ατμόσφαιρα που περιείχε περισσότερη υγρασία από το συνηθισμένο, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της χιονόπτωσης. Επιπλέον, η επίδραση ενός έντονου φαινομένου El Niño θεωρείται ότι ενίσχυσε περαιτέρω τις συνθήκες αυτές.

Η αντίθεση ανάμεσα στο κατάλευκο χιόνι και το άνυδρο, βραχώδες τοπίο της Ατακάμα δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες, που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Αυτές οι εικόνες υπενθυμίζουν ότι ακόμη και τα πιο ακραία και ξηρά περιβάλλοντα του πλανήτη μπορούν να επηρεαστούν από σπάνια καιρικά φαινόμενα, αναδεικνύοντας την απρόβλεπτη και δυναμική φύση του κλίματος της Γης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta