Τα Μερομήνια «μίλησαν»: Έντονος χειμώνας με χιόνια και δύο κύματα καύσωνα το καλοκαίρι του 2027

Τα Μερομήνια δείχνουν ένα καιρικό σκηνικό με έντονες αντιθέσεις για τον φετινό χειμώνα και το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με την ανάλυση του καιρικού προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα, αναμένονται πολλές χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ενώ για το καλοκαίρι του 2027 προβλέπονται δύο παρατεταμένα κύματα ζέστης με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Οι προβλέψεις για τον χειμώνα

Η χειμερινή περίοδος που πλησιάζει αναμένεται να χαρακτηριστεί από απότομες μεταβολές στις θερμοκρασίες και συχνές ψυχρές εισβολές. Τα Μερομήνια καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα χιονοπτώσεων, ιδιαίτερα στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει απρόβλεπτη συμπεριφορά με ραγδαίες πτώσεις που θα συνοδεύονται από βροχοπτώσεις και νιφάδες χιονιού.

Η γιορτινή περίοδος των Χριστουγέννων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι παραδοσιακές προβλέψεις αναφέρουν υψηλές πιθανότητες για λευκά Χριστούγεννα ή τουλάχιστον χιονισμένη Πρωτοχρονιά. Το χιόνι μπορεί να κάνει την εμφάνισή του είτε λίγες ημέρες πριν τις εορτές είτε αμέσως μετά, δημιουργώντας ένα κλασικό χειμωνιάτικο τοπίο.

Ο Ιανουάριος του 2027 προβλέπεται να διατηρήσει το ψυχρό κλίμα με συνεχιζόμενες χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανές νέες χιονοπτώσεις. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό επεισόδιο του χειμώνα φαίνεται να περιμένει στο τέλος του Φεβρουαρίου, όπου οι Μερομήνια τοποθετούν μια ισχυρή ψυχρή εισβολή με σημαντικές επιπτώσεις.

Σημαντικές ημερομηνίες του χειμώνα

Συγκεκριμένες ημερομηνίες που ξεχωρίζουν στις προβλέψεις για τον χειμώνα περιλαμβάνουν το διάστημα 21-27 Δεκεμβρίου 2026, όπου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις να αυξάνονται ακόμη και κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων.

Επίσης, το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου 2027 χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα χειμωνιάτικα «παράθυρα», με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Το καλοκαίρι του 2027 με δύο κύματα καύσωνα

Η θερινή περίοδος του 2027 εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Μερομηνίων. Δύο παρατεταμένα κύματα ζέστης αναμένεται να πλήξουν τη χώρα, δοκιμάζοντας την αντοχή των πολιτών και των υποδομών.

Το πρώτο κύμα καύσωνα προγραμματίζεται για τον Ιούλιο, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί το δεύτερο κύμα τον Αύγουστο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο έντονο και επίμονο.

Ειδικότερα, για το διάστημα 5-25 Ιουλίου 2027, προβλέπεται μια μεγάλη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, μέσα στην οποία εκτιμάται ότι μπορεί να εκδηλωθεί ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr