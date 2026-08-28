Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «μαραθώνιο» ζέστης τον Σεπτέμβριο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξέδωσε προειδοποίηση για έναν «θερμό» Σεπτέμβριο, κάνοντας λόγο για έναν παρατεταμένο «μαραθώνιο» ζέστης. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την εμφάνιση ισχυρών μελτεμιών από το Σάββατο, διαμορφώνει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να διακρίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή προς δροσιά.

Ο παρατεταμένος «μαραθώνιος» της ζέστης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια, η χώρα εισέρχεται σε έναν παρατεταμένο «μαραθώνιο» ζέστης. Το προγνωστικό «μάτι» του μετεωρολόγου δεν διακρίνει κάποια οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά. Αυτό σημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κυλήσει με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή, χωρίς να υπάρχουν σημάδια φθινοπώρου.

Οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές όψεις. Η μία όψη αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η άλλη τους ισχυρούς ανέμους που θα ενισχύσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Συνθήκες καύσωνα στη δυτική Ελλάδα

Στη δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι αύριο, με τον υδράργυρο να φλερτάρει τοπικά με τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τη διάρκειά τους, αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες καύσωνα σε ορισμένες περιοχές. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από την επίδραση της θάλασσας, όπου η αίσθηση της ζέστης θα είναι εντονότερη.

Αυτές οι συνθήκες καύσωνα στη δυτική Ελλάδα αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού των επόμενων ημερών, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές στα ανατολικά και νότια

Ταυτόχρονα, στα ανατολικά και κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, το κύριο πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η ζέστη, αλλά και οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Το ενισχυμένο μελτέμι, σε συνδυασμό με την ήδη πολύ ξηρή καύσιμη ύλη, η οποία έχει συσσωρευτεί μετά από μια μακρά θερμή περίοδο, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Αυτό το «εκρηκτικό κοκτέιλ» αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο κίνδυνος αυτός καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επαγρύπνηση και τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, καθώς ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Συναγερμός σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Οι περιοχές αυτές, μαζί με τη Ρόδο και την Κάρπαθο, βρίσκονται στο «κόκκινο» του συναγερμού. Αρκετές άλλες περιοχές βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, υποδηλώνοντας επίσης υψηλό κίνδυνο.

Με την παρουσία ισχυρών έως θυελλωδών βοριάδων, ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μια πολύ δύσκολα ελεγχόμενη συμπεριφορά, καθιστώντας τις προσπάθειες κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικές. Η προσοχή των κατοίκων και των αρχών στις συγκεκριμένες περιοχές είναι ζωτικής σημασίας.

Η πρόγνωση για τις αρχές Σεπτεμβρίου

Παρά μια πρόσκαιρη ανάσα που αναμένεται να δώσει η θερμοκρασία στα μέσα της νέας εβδομάδας, η γενική τάση δείχνει ξανά προς τα πάνω. Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την αρχική πρόβλεψη για έναν «θερμό» Σεπτέμβριο.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι μέχρι εκεί που φτάνει το προγνωστικό «μάτι» του, δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά, διατηρώντας το σκηνικό της ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki