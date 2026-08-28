Η ζέστη επιμένει στην Αθήνα: Πρόγνωση για τον Σεπτέμβριο

Η ζέστη δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποχαιρετήσει την Αθήνα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη νέα 10ήμερη πρόγνωση που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, ο υδράργυρος θα συνεχίσει να κινείται σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Παράλληλα, δεν διαφαίνεται κάποια ακραία θερμή έξαρση, ωστόσο η πρωτεύουσα αναμένεται να βιώσει τουλάχιστον 8 ημέρες με πολλή ζέστη, παρατείνοντας ουσιαστικά το καλοκαιρινό σκηνικό και μετά την αλλαγή του μήνα.

Παρατεταμένο καλοκαίρι στην πρωτεύουσα

Σήμερα, η θερμοκρασία στην Αθήνα βρίσκεται κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αν και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται μια μικρή υποχώρηση, αυτή η ανάσα θα είναι πρόσκαιρη. Από την 1η έως περίπου την 3η Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία φαίνεται να επιστρέφει στους 34 με 35 βαθμούς.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών που ξεκίνησαν τον Αύγουστο, επεκτείνοντας την αίσθηση του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς.

Απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρόγνωσης είναι η απόκλιση των θερμοκρασιών από τις κανονικές τιμές της εποχής. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι για αρκετές ημέρες, ο υδράργυρος θα κινείται 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερα από το συνηθισμένο.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ακραία ζέστη, αλλά για μια παρατεταμένη θερμή περίοδο. Το φαινόμενο αυτό, που ξεκίνησε από τον Αύγουστο, φαίνεται να συνεχίζεται και στις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου, διατηρώντας το θερμό σκηνικό στην περιοχή της Αθήνας.

Ελάχιστες πιθανότητες βροχής

Την ίδια ώρα, η πρόγνωση δεν δείχνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό από πλευράς βροχοπτώσεων. Η πιθανότητα αξιόλογης βροχής παραμένει πολύ μικρή για το μεγαλύτερο μέρος του δεκαημέρου, κάτι που σημαίνει ότι ο καιρός θα συνεχίσει να είναι ξηρός.

Ένα ασθενές σήμα για κάποια φαινόμενα εμφανίζεται γύρω στις 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, προς το παρόν, η πιθανότητα αυτή δεν θεωρείται αρκετά ισχυρή ώστε να προκύπτει σαφής αλλαγή του καιρού και να φέρει σημαντικές βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr