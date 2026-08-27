Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα επικίνδυνο καιρικό κοκτέιλ που συνδυάζει ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και έντονα ξηρή βλάστηση. Ο υδράργυρος επιμένει κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα μελτέμια ενισχύονται, φτάνοντας ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Το επόμενο 48ωρο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών, με την Πολιτική Προστασία να έχει ήδη εκδώσει συναγερμό.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και ισχυροί άνεμοι

Το επόμενο 48ωρο, δηλαδή η Παρασκευή και το Σάββατο, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατάσταση αυτή καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητική εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και της ξηρότητας που επικρατεί στα τέλη Αυγούστου.

Για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5, υποδεικνύοντας ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Παράλληλα, σε αρκετές ακόμη περιοχές, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλός. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά, με το κρίσιμο διάστημα να είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, από το ύψος της Σκύρου και νοτιότερα, οι βοριάδες προβλέπεται να φτάσουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Ακόμη πιο ισχυρές ενδέχεται να είναι οι ριπές στα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος λειτουργεί ως καταβάτης και μπορεί κατά τόπους να ξεπεράσει ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η νέα θερμή εισβολή

Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να κινείται κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε ότι ιδιαίτερα θερμή ήταν τόσο η Τετάρτη όσο και η νύχτα που ακολούθησε, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου.

Για την Παρασκευή, ο υδράργυρος θα συνεχίσει να κινείται στους 38-39°C, ενώ τοπικά θα αγγίζει τους 40°C. Συγκεκριμένα, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 40 βαθμούς σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Πελοπόννησος και η Δυτική Θεσσαλία. Επιπλέον, μια νέα θερμή εισβολή αναμένεται να ξεκινήσει από την Κυριακή, παρατείνοντας τη ζέστη και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με την πρώτη πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών να διακρίνεται περίπου στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι παράγοντες που εντείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Καθοριστικό ρόλο στις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν έπαιξε ο βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος λειτούργησε ως καταβάτης κατά την κίνησή του από την οροσειρά της Πίνδου. Το καιρικό μοτίβο αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερό τις επόμενες ημέρες, συνδυάζοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην ξηρά με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο.

Ο συνδυασμός των παραπάνω συνθηκών με τα εξαιρετικά ξηρά εδάφη δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την έναρξη αλλά και την ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Η παρατεταμένη ανομβρία και η ξηρότητα της βλάστησης στα τέλη Αυγούστου συνιστούν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κίνδυνος των «ξηρών» κεραυνών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο εμφάνισης «ξηρών» κεραυνών, ένα φαινόμενο που μπορεί να αποτελέσει αιτία έναρξης δασικών πυρκαγιών. Οι «ξηροί» κεραυνοί χαρακτηρίζονται από κεραυνική δραστηριότητα με ελάχιστη ή καθόλου βροχή να φτάνει στο έδαφος.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπου η απουσία υγρασίας στο έδαφος σε συνδυασμό με την κεραυνική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει εύκολα την ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis