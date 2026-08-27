Η κυριαρχία του «Hot, Dry, Windy» στον καιρό και η ενίσχυση των μελτεμιών

Από σήμερα, 27 Αυγούστου 2026, οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας χαρακτηρίζονται από την κορύφωση του φαινομένου που περιγράφεται ως «Hot, Dry, Windy», δηλαδή ζέστη, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μια ενίσχυση των βοριάδων, των γνωστών μελτεμιών, κυρίως στο Αιγαίο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες θα δυσκολέψουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ενίσχυση των μελτεμιών και υψηλές θερμοκρασίες

Μια μικρή ενίσχυση των βοριάδων ξεκινά από σήμερα, 27 Αυγούστου 2026, με την κορύφωσή της να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ενίσχυση θα προσφέρει μια μικρή ανάσα δροσιάς, ωστόσο η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς σήμερα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου, το τρίπτυχο «Hot, Dry, Windy» (Ζέστη, Ξηρασία, Άνεμοι) θα βρίσκεται στο απόγειό του. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να καταστήσουν τη ζωή των πολιτών δύσκολη.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, το θερμόμετρο δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα, η υποχώρηση της ζέστης θα παρουσιάσει μια υστέρηση, διατηρώντας τις υψηλές θερμοκρασίες για μεγαλύτερο διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα Δωδεκάνησα, όπου θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι θα συνδυαστούν με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν μεταξύ 38 και 40 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό.

Στο Αιγαίο, οι συνθήκες αναμένονται να γίνουν θυελλώδεις, καθώς οι άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Αυτή η ενίσχυση των ανέμων, παρόλο που θα ρίξει την αισθητή θερμοκρασία, δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα και τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Από το Σαββατοκύριακο και μετά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να γίνουν πιο ήπιες, χωρίς ωστόσο να επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας να προβλέπεται από τις 4-5 Σεπτεμβρίου και μετά.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά σε πολλές περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας μια σταδιακή αλλαγή του καιρικού σκηνικού προς πιο δροσερές συνθήκες.

Αναλυτικά οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοια φαινόμενα είναι πιθανά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου.

Επιπλέον, οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα ενισχυθούν έως τα 6 μποφόρ. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ολοκληρώνοντας την εικόνα του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Newsit