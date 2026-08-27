Πρόσκαιρη ανάσα από τη ζέστη με βοριάδες έως 8 μποφόρ – Πότε επιστρέφει ο καύσωνας

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και η θερμοκρασία να υποχωρήσει. Η πρόσκαιρη αυτή ανάσα από τη ζέστη θα γίνει αισθητή κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Ωστόσο, η πτώση του υδραργύρου δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών.

Η ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αρχίζει από την Πέμπτη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά στα πελάγη, οι βοριάδες αναμένεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα με την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα ανατολικά τμήματα της χώρας, προσφέροντας μια πρώτη αίσθηση ανακούφισης από τον καύσωνα.

Κορύφωση των ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Η ενίσχυση των ανέμων θα κορυφωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγη τα 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και το Σάββατο, με ισχυρούς βοριάδες 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, ωστόσο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρη ανάσα και επιστροφή της ζέστης

Η πτώση του υδραργύρου, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Κυριακή αναμένεται νέα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Οι νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόσκαιρη μόνο κάμψη των υψηλών θερμοκρασιών στα τέλη της εβδομάδας, με τα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με επιστροφή της ζέστης.

Το επόμενο τετραήμερο θα χαρακτηριστεί από δύο βασικά στοιχεία: τους ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες και την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, πριν ο υδράργυρος αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικές μπόρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 39 στα νότια. Στα νησιά θα κυμανθεί έως τους 34-36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.