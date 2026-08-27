Ο καιρός την Πέμπτη 27 Αυγούστου: Αίθριος με νεφώσεις, τοπικές μπόρες και καύσωνα

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται γενικά αίθριος, αν και θα υπάρξουν νεφώσεις στα ηπειρωτικά τμήματα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε τοπικές μπόρες. Παράλληλα, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας στα αστικά κέντρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η γενική εικόνα του καιρού

Αρχικά, σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ωστόσο, λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτές οι νεφώσεις θα ενταθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένονται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, η ημέρα θα χαρακτηριστεί από την επικράτηση συνθήκες καύσωνα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες στα αστικά κέντρα, θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις ανά γεωγραφική ζώνη. Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 22 έως 35 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 24 έως τους 39 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 22 έως 37 με 39 βαθμούς, με τοπικές τιμές που ενδέχεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα, οι τιμές θα είναι από 25 έως 35 με 36 βαθμούς. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 35 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο οι μέγιστες θα αγγίξουν τοπικά τους 38 βαθμούς. Τέλος, στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες

Οι άνεμοι την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η γενική τους ένταση αναμένεται να κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ, επηρεάζοντας τις συνθήκες στη θάλασσα και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές του Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου οι άνεμοι προβλέπεται να είναι τοπικά ισχυρότεροι. Σε αυτά τα τμήματα, η ένταση των ανέμων μπορεί να φτάσει έως και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένες δυσκολίες για τη ναυσιπλοΐα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, ο καιρός θα είναι αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, με εντάσεις από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη κάνει λόγο για γενικά αίθριο καιρό. Παρόλα αυτά, θα υπάρξει λίγη συννεφιά κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: News.gr