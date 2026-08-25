Πιέσεις στις τιμές της ζάχαρης: Ανησυχίες για την παγκόσμια παραγωγή και την ελληνική αγορά

Οι παγκόσμιες αγορές ζάχαρης βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες πιέσεις, καθώς οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς εντείνονται. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η μείωση των καλλιεργειών ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων δημιουργούν κινδύνους για την παραγωγή, με τους αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για πιθανό έλλειμμα. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία της ζάχαρης και στην ελληνική αγορά.

Παγκόσμιες ανησυχίες για την προσφορά

Οι προβλέψεις για την παγκόσμια προσφορά ζάχαρης προκαλούν ανησυχία, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει έλλειμμα την περίοδο 2026/27. Μάλιστα, δεν αποκλείεται περαιτέρω διεύρυνση αυτού του ελλείμματος και το 2027/28, εξαιτίας του περιορισμού των καλλιεργειών ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι εξελίξεις έχουν ήδη αντικατοπτριστεί στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης στις ΗΠΑ κινούνται πάνω από τα 17 σεντς ανά λίβρα, τιμή που βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025. Χώρες όπως η Ινδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ταϊλάνδη θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις καιρικές μεταβολές, γεγονός που επιδεινώνει την αβεβαιότητα για την παγκόσμια παραγωγή.

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ευρώπη, όπου η παραγωγή ζάχαρης αναμένεται να διαμορφωθεί στους 14,1 εκατομμύρια τόνους. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής της τελευταίας δεκαετίας. Οι εκτάσεις καλλιέργειας ζαχαρότευτλων έχουν μειωθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις αποδόσεις.

Η μονάδα παρακολούθησης καλλιεργειών MARS της Κομισιόν εκτιμά πλέον την απόδοση των ζαχαρότευτλων στους 76 τόνους ανά εκτάριο, ποσοστό που είναι 7% χαμηλότερο από πέρυσι. Αυτό το κλίμα έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη, με τη ζάχαρη να έχει ακριβύνει έως και 9% από τον Ιούνιο και να παραμένει πάνω από τα 1.000 ευρώ ανά τόνο.

Επιπτώσεις από τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες

Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν βασικό παράγοντα που δημιουργεί νέους κινδύνους για την παραγωγή ζάχαρης. Οι δυσμενείς καιρικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά τις καλλιέργειες σε βασικές παραγωγικές χώρες. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή αιθανόλης.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ποσότητας ζαχαροκάλαμου που κατευθύνεται στην παραγωγή ζάχαρης. Ήδη, η Ινδία, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες, αναζητά ζάχαρη στις διεθνείς αγορές προκειμένου να ενισχύσει την εγχώρια διαθεσιμότητα και να συγκρατήσει τις υψηλές τιμές στο εσωτερικό της.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, οι τιμές της ζάχαρης στα σούπερ μάρκετ παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά σταθερές σε ετήσια βάση. Η ζάχαρη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται περίπου 0,65-0,68 ευρώ το κιλό στις μεγάλες αλυσίδες, ενώ σε ορισμένα μικρότερα καταστήματα η τιμή της φτάνει τα 0,82-0,85 ευρώ. Η μέση τιμή στις αρχές του έτους ήταν περίπου 0,70 ευρώ το κιλό.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η ζάχαρη παραμένει σχετικά προσιτή για τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι διεθνείς πιέσεις στην παραγωγή και οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατιμήσεις και στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες, καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις επηρεάζουν αναπόφευκτα και την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta