Ο καιρός σήμερα στην Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα άστατος, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες, την αφρικανική σκόνη, την πτώση της θερμοκρασίας και τους ισχυρούς ανέμους. Αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Αναλυτικά, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι αυξημένες νεφώσεις θα συνοδεύονται από ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Αφρικανική σκόνη και ανέμους έως 8 μποφόρ

Η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης παραμένει στην ατμόσφαιρα, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ως βόρειοι βορειοανατολικοί με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, φθάνοντας στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τη νύχτα και στα ορεινά της Κρήτης.

Αναλυτική πρόβλεψη για τις μεγάλες πόλεις

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι αυξημένες νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές από το απόγευμα. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της περιοχής. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικές προειδοποιήσεις

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την ένταση των φαινομένων στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου οι καταιγίδες μπορεί να είναι πρόσκαιρα έντονες. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης ενδέχεται να επηρεάσει την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα, ειδικά σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις. Συνιστάται στους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ο άστατος καιρός, αν και συνηθισμένο φαινόμενο για την εποχή, αυτή τη φορά συνοδεύεται από έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ισχυρούς ανέμους, στοιχεία που καθιστούν την πρόγνωση ιδιαίτερα σημαντική για την καθημερινότητα των πολιτών.

