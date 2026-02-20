Την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, μια σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αττική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο. Η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε το απόγευμα, έχει δημιουργήσει ασφυξία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών που ετοιμάζονται για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι το κέντρο, η Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ασπρόπυργος, τα Άνω Λιόσια, το Καματερό, ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη και η Γλυφάδα.

Ένταση στα καιρικά φαινόμενα

Η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθυστερώντας την κυκλοφορία και αυξάνοντας την ανησυχία για τις συνθήκες οδήγησης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι αργά τη νύχτα. Προβλέπεται ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε κάποιες τοποθεσίες.

Πού αναμένονται τα φαινόμενα

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ επισημαίνει πως οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα είναι η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής. Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, αναμένονται επίσης έντονες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να συνεχιστούν με αυξημένη ένταση.

Ετοιμότητα και προφυλάξεις

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους της Αττικής είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ συνιστάται αποφυγή μετακινήσεων που δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Επίσης, οι οδηγοί καλούνται να σεβαστούν τα όρια ταχύτητας και να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Μελλοντική πρόγνωση

Η ΕΜΥ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να ενημερώνει για οποιεσδήποτε αλλαγές στις προβλέψεις. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση μέσω του επίσημου δικτύου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε να προγραμματίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους και να παραμείνουν ασφαλείς.

