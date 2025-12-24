Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σε ποιες περιοχές

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για κακοκαιρία που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, δεν καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το δελτίο που είχε εκδοθεί την Τρίτη (23/12). Η προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, με πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Η ένταση των φαινομένων προβλέπεται να υποχωρήσει στα δυτικά από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

- στο Ιόνιο έως αργά το βράδυ της Τετάρτης,

- στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης,

- στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας της παραμονής των Χριστουγέννων,

- στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης,

- στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Τετάρτης έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΜΥ, καθώς και των ευρωπαϊκών προειδοποιήσεων του Meteoalarm.

