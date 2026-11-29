Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3151, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Το αρχικό έπαθλο για την πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ανερχόταν σε τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ, ωστόσο κανένας παίκτης δεν κατάφερε να μαντέψει όλους τους τυχερούς αριθμούς.

Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα ήταν το 34, το 8, το 9, το 25 και το 28, ενώ ο αριθμός Τζόκερ ήταν το 19. Το ποσό των 2.500.000 ευρώ θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3151

Στην κλήρωση του Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με αριθμό 3151, οι τυχεροί αριθμοί που προέκυψαν ήταν οι 34, 8, 9, 25, 28. Ο συμπληρωματικός αριθμός Τζόκερ, ο οποίος απαιτείται για την πρώτη κατηγορία, ήταν το 19.

Παρά την ανάδειξη αυτών των αριθμών, κανένα δελτίο δεν κατάφερε να πετύχει και τις πέντε σωστές προβλέψεις μαζί με τον αριθμό Τζόκερ, οδηγώντας έτσι σε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία του παιχνιδιού.

Τζακ ποτ και η επόμενη κλήρωση

Καθώς δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία (5+1 επιτυχίες) της κλήρωσης 3151, το ποσό του επάθλου μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Η επόμενη ευκαιρία για τους παίκτες θα δοθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στην κλήρωση με αριθμό 3152.

Στην κλήρωση της Τρίτης, το ποσό που θα μοιραστεί στους νικητές της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να φτάσει τα 2.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών της πρώτης κατηγορίας.

Αλλαγές στα έπαθλα της δεύτερης κατηγορίας

Πρόσφατα έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο καταβολής των επάθλων, ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις). Πλέον, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται στα 100.000 ευρώ μικτά σε κάθε κλήρωση, εφόσον προκύψουν έως 20 νικητές.

Σε περίπτωση που οι νικητές στη δεύτερη κατηγορία είναι περισσότεροι από 20, τότε το συνολικό ανώτατο όριο καταβολής, το οποίο ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ μικτά, θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ μικτά, αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Νέο ελάχιστο ποσό για το τζακ ποτ

Εκτός από τις αλλαγές στη δεύτερη κατηγορία, έχει αναπροσαρμοστεί και το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ για την πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις). Το ελάχιστο ποσό εκκίνησης του τζακ ποτ αρχίζει πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ μικτά.

Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς παλαιότερα το ελάχιστο ποσό εκκίνησης για το τζακ ποτ ήταν 600.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προσφορά μεγαλύτερων επάθλων στους παίκτες από την αρχή κάθε κύκλου τζακ ποτ.

Τρόποι συμμετοχής στο παιχνίδι

Οι παίκτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn σε όλη τη χώρα.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis