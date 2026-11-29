Το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά απευθύνει κάλεσμα για πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μασούτης», καθώς και στα εξαγορασμένα καταστήματα «Κρητικός». Η κινητοποίηση έχει οριστεί να διαρκέσει από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Το κόμμα αναφέρει ότι η δράση αυτή αποτελεί απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννη Μασούτη.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση

Ο Γιάννης Μασούτης, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία του ότι δεν υφίσταται ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις αναφορές, απέδωσε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σπατάλη για συναυλίες και σε άσκοπες μετακινήσεις.

Επιπλέον, ο κ. Μασούτης ζήτησε να μη δημοσιοποιούνται τα κυβερνητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Όπως ανέφερε, η δημοσιοποίηση αυτών των προστίμων πλήττει τη φήμη των επιχειρήσεων. Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την απόφαση του ΜέΡΑ25 να προχωρήσει σε κάλεσμα για μποϊκοτάζ.

Η απάντηση του ΜέΡΑ25 για την ακρίβεια και τα κέρδη

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Γιάννη Μασούτη ως προκλητικές. Το κόμμα επισημαίνει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της νεολαίας δαπανά το εισόδημά της από τα μέσα του μήνα για την κάλυψη βασικών ειδών διαβίωσης.

Την ίδια στιγμή, το ΜέΡΑ25 τονίζει ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν υψηλά κέρδη και συνεχίζουν να επεκτείνονται. Το κόμμα κάνει λόγο για λειτουργία καρτέλ στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, παραλληλίζοντάς το με εκείνο του κλάδου της ενέργειας. Υπενθυμίζει επίσης τις δράσεις ενημέρωσης που έχει πραγματοποιήσει έξω από καταστήματα τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της ακρίβειας.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά επαναφέρει και συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά την επιβολή μηδενικού ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και τη μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 15%.

Επίσης, το κόμμα προτείνει την επιβολή πλαφόν στα βασικά είδη και την εφαρμογή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής στον κατώτατο μισθό. Ζητά την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Στις προτάσεις του περιλαμβάνεται και το κούρεμα χρεών για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Περαιτέρω, το ΜέΡΑ25 ζητά την κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Τέλος, προτείνει τη σύσταση μιας Επιτροπής Καταπολέμησης των Καρτέλ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει λουκέτο σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα αισχροκερδούν, ενισχύοντας έτσι τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς.

Πανελλαδικό κάλεσμα για συμμετοχή στο μποϊκοτάζ

Το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά ενώνει τη φωνή του με πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν ήδη αναληφθεί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καλούν σε αποχή από τις αγορές. Το κόμμα ζητά την καθολική συμμετοχή των καταναλωτών σε αυτό το εξαήμερο πανελλαδικό μποϊκοτάζ.

Η έκκληση προς τους πολίτες γίνεται με την επισήμανση πως «καμία πρόκληση δεν πρέπει να μένει αναπάντητη». Το ΜέΡΑ25 καλεί τους καταναλωτές να συμμετάσχουν ενεργά, στέλνοντας ένα μήνυμα αντίδρασης στις δηλώσεις και τις πρακτικές που θεωρεί ότι πλήττουν τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki