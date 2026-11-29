Μαζική προσέλευση Ελλήνων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σημειώθηκε στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Μόναχο. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, είχε ως βασικό στόχο τον επαναπατρισμό συμπατριωτών μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Εντυπωσιακή προσέλευση και ευκαιρίες εργασίας

Συνολικά, 1.712 Έλληνες της Διασποράς πέρασαν τις πόρτες της εκδήλωσης στο Μόναχο, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τις προοπτικές επιστροφής στην πατρίδα. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από κάθε γωνιά της Γερμανίας, αλλά και από την Ελβετία, την Αυστρία, την Αγγλία και το Λουξεμβούργο, υπογραμμίζοντας την ευρεία απήχηση της πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις διά ζώσης με εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί οι όμιλοι δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και προσέφεραν πάνω από 500 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και αναγκών της αγοράς.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece»

Η πρωτοβουλία «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ως κεντρικό στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων που αναζήτησαν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Πρόκειται κυρίως για συμπατριώτες μας που έφυγαν από τη χώρα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και πλέον εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η δράση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς και των ελληνικών επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται η αξιοποίηση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι Έλληνες στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Η ελληνική αγορά εργασίας αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως παράδειγμα, ένα γεγονός που αναδείχθηκε πρόσφατα σε ένα Διεθνές Συνέδριο.

Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από κορυφαίους παγκόσμιους οικονομικούς θεσμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Peterson Institute for International Economics και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή η διεθνής αναγνώριση υπογραμμίζει τη θετική πορεία της χώρας στον τομέα της απασχόλησης.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας το ποσοστό της κατά πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 7,6%. Παράλληλα, η αγορά εργασίας αριθμεί περίπου 600.000 επιπλέον εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, με το ποσοστό απασχόλησης να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο στην ιστορία της χώρας.

Το μήνυμα της Υπουργού Νίκης Κεραμέως

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα του σήμερα προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε τον ρόλο των δράσεων του «Rebrain Greece» στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και των επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. «Μέσα από τις δράσεις του “Rebrain Greece” φέρνουμε αυτές τις προοπτικές πιο κοντά στους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε.

Κλείνοντας, η Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εντυπωσιακή συμμετοχή στο Μόναχο, η οποία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. «Η συμμετοχή χθες στο Μόναχο ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μία φορά, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι οι συμπατριώτες μας επιθυμούν την επιστροφή στην Ελλάδα η οποία αποτελεί πλέον μια ανταγωνιστική επαγγελματική αγορά και έναν ελκυστικό επαγγελματικό προορισμό», κατέληξε η κυρία Κεραμέως.

Συνέχεια των δράσεων εξωστρέφειας

Αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας έχουν πραγματοποιηθεί και αναμένεται να συνεχιστούν, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ενίσχυση του επαναπατρισμού των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit