Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα τα ελληνικά νοικοκυριά καταβάλλουν το υψηλότερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στα στοιχεία της Eurostat, αναδεικνύοντας μια σοβαρή στεγαστική κρίση που επηρεάζει χιλιάδες πολίτες. Τα δεδομένα του 2025 σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, με τη χώρα να καταγράφει αρνητική πρωτιά τόσο στο συνολικό κόστος στέγασης όσο και στο ποσοστό των πολιτών που αδυνατούν να καλύψουν βασικές στεγαστικές ανάγκες.

Υψηλότερες δαπάνες στέγασης στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά διαθέτουν κατά μέσο όρο το 34,6% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις ανάγκες στέγασης. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση των χωρών με τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες της.

Η απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι σημαντική, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος. Χαρακτηριστικά, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δανία, όπου οι σχετικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 27,7% του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο μέσος όρος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, συγκεκριμένα στο 19%, αναδεικνύοντας την ελληνική πρωτιά ως μια ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη.

Σημαντική επιβάρυνση από το κόστος κατοικίας

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν εξετάζεται το ποσοστό των πολιτών που επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος κατοικίας. Στην Ελλάδα, το 27% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά όπου οι δαπάνες στέγασης ξεπερνούν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτών που αντιμετωπίζουν τέτοια υπερβολική επιβάρυνση περιορίζεται περίπου στο 10%. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει την ένταση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία επιβαρύνει κυρίως τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά πλέον επηρεάζει όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Η αδυναμία επαρκούς θέρμανσης και το παλαιό οικιστικό απόθεμα

Παράλληλα με το υψηλό κόστος στέγασης, η Ελλάδα καταγράφει επίσης πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των κατοικιών. Χιλιάδες πολίτες δυσκολεύονται να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά, ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή κατάσταση του οικιστικού αποθέματος της χώρας.

Ένα μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος της Ελλάδας παραμένει παλαιό και ενεργειακά αναβαθμισμένο σε μικρό μόνο βαθμό. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, καθώς οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες σε μη ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Η διεύρυνση της στεγαστικής επιβάρυνσης και η απόκλιση εισοδημάτων-τιμών

Το πρόβλημα της στεγαστικής επιβάρυνσης δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, η δυσκολία στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών επεκτείνεται και στην περιφέρεια, καθιστώντας το φαινόμενο πανελλαδικό.

Η δυσκολία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους υποχρεώσεις συνδέεται άμεσα με την απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα εισοδήματα των πολιτών και τις τιμές της αγοράς ακινήτων. Αυτή η απόκλιση έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι κατοικίες καθίστανται όλο και λιγότερο προσιτές για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Ανεπαρκής αύξηση μισθών έναντι των ανατιμήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα κατέγραψαν σωρευτική αύξηση κατά περίπου 4,5% έως 5% από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, αυτή η άνοδος αποδείχθηκε ανεπαρκής για να αντισταθμίσει τις σημαντικές ανατιμήσεις που παρατηρήθηκαν σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο.

Την ίδια χρονική περίοδο, από το 2021 έως το 2025, οι ονομαστικές τιμές αγοράς κατοικιών αυξήθηκαν σωρευτικά κατά περίπου 50%. Παράλληλα, τα ενοίκια κατέγραψαν άνοδο τουλάχιστον 20%, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τα νοικοκυριά που αναζητούν στέγη ή προσπαθούν να διατηρήσουν την υπάρχουσα.

Η επιδείνωση της οικονομικής προσιτότητας της κατοικίας

Την ίδια τάση επιβεβαιώνει και μια μελέτη της Moody’s, η οποία καταγράφει σημαντική επιδείνωση της οικονομικής προσιτότητας της κατοικίας στην Ελλάδα. Το συνεχιζόμενο ράλι στις τιμές των ακινήτων έχει οδηγήσει τις αξίες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την απόκτηση ή ενοικίαση σπιτιού μια ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση.

Η μελέτη της Moody’s αναδεικνύει επίσης την αύξηση του δείκτη τιμών κατοικιών προς εισόδημα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα των πολιτών. Αυτή η εξέλιξη εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά και καθιστά την επίλυση της στεγαστικής κρίσης μια επείγουσα ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis