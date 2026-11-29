Μια εύθραυστη εξίσωση κρύβεται πίσω από το προβλεπόμενο πλεόνασμα του e-ΕΦΚΑ για το 2026, το οποίο ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Ενώ η εικόνα που καλλιεργείται γύρω από τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος δείχνει θρίαμβο, η κύρια σύνταξη καταγράφει έλλειμμα, με το ταμείο να σώζεται από τα επικουρικά και τις υπερωρίες της ψηφιακής κάρτας. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι η Ελλάδα αναμένεται να χάσει 2,8 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2080.

Η εύθραυστη ισορροπία του e-ΕΦΚΑ

Οι επίσημοι ισολογισμοί του e-ΕΦΚΑ για το 2026 παρουσιάζουν εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακά νούμερα. Τα συνολικά έσοδα προβλέπονται να φτάσουν τα 36,86 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 35,43 δισ. ευρώ του 2025. Οι δαπάνες υπολογίζονται σε 31,12 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών και νέων συντάξεων.

Το προβλεπόμενο πλεόνασμα, που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, δημιουργεί μια εικόνα ευημερίας. Ωστόσο, αυτή η εικόνα θριάμβου έχει ημερομηνία λήξης, καθώς η πραγματική κατάσταση αποκαλύπτεται με μια πιο ενδελεχή ματιά στους επιμέρους λογαριασμούς του ταμείου και στις διεθνείς εκθέσεις.

Το κρυφό έλλειμμα της κύριας ασφάλισης

Η χρήση του 2025 είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται λογιστικά η ισορροπία του e-ΕΦΚΑ. Ενώ οι αρχικοί πανηγυρισμοί έκαναν λόγο για πλεόνασμα 1,04 δισ. ευρώ, η αναθεωρημένη εκτίμηση προσγειώθηκε απότομα στα 282,85 εκατ. ευρώ. Αυτή η αναπροσαρμογή υποδηλώνει μια πιο επισφαλή κατάσταση από την αρχική.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο κλάδος της κύριας ασφάλισης, ο πυρήνας του συστήματος, καταγράφει έλλειμμα 79,37 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα αυτό επιβαρύνεται επιπλέον από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχεται ο βασικός κορμός του ασφαλιστικού συστήματος.

Το «μαξιλάρι» των επικουρικών συντάξεων

Το συνολικό ταμείο καταφέρνει να κλείσει θετικά χάρη στο πλεόνασμα που εμφανίζει ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, ο κλάδος αυτός παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 362,7 εκατ. ευρώ, το οποίο λειτουργεί ως λογιστικό «μαξιλάρι» για να καλύψει την αδυναμία του βασικού κορμού της κύριας σύνταξης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Γενικής Κυβέρνησης, αυτό μπορεί να εμφανίζεται ως ενιαίο πλεόνασμα. Στην πράξη όμως, η κατάσταση δείχνει ότι η κύρια ασφάλιση εξακολουθεί να κινείται σε τεντωμένο σχοινί, ειδικά καθώς οι δαπάνες για συντάξεις αυξάνονται κατά περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Η συμβολή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Η αύξηση των εσόδων κατά 1,43 δισ. ευρώ το 2026 απαιτεί ανάλογη προσοχή στην ανάγνωσή της. Αυτή η ενίσχυση δεν προέκυψε από κάποια θεαματική έκρηξη της παραγωγικότητας ή των μισθών στην οικονομία. Αντιθέτως, οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η ψηφιακή κάρτα έφερε στην επιφάνεια αδήλωτες υπερωρίες, αποφέροντας πρόσθετα έσοδα ύψους 800 εκατ. ευρώ στα ταμεία. Πρόκειται για μια ισχυρή ένεση ρευστότητας, ωστόσο η φύση της είναι πεπερασμένη, καθώς ο ρυθμός αύξησης από αυτή την πηγή θα επιβραδυνθεί μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωση όλων των κλάδων.

Η δημογραφική απειλή και οι προειδοποιήσεις της Κομισιόν

Παράλληλα με τις οικονομικές προκλήσεις, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σοβαρή δημογραφική απειλή. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών καταγράφει μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 13%, γεγονός που ασκεί επιπλέον πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.

Η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ageing Report 2027, προδιαγράφει μια δημογραφική κατάρρευση άνευ προηγουμένου για τη χώρα. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα αναμένεται να χάσει 2,8 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2080, μια εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki