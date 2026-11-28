681 Εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032, μέσω του κοινωνικού ταμείου για το κλίμα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ανακοίνωσε τη διάθεση σημαντικών πόρων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, το ποσό των 681 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2032, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Από αυτό το κονδύλι, τα 396 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται ειδικά για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ΜμΕ. Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιείται στην Άρτα.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Καλαφάτης, κατά την ομιλία του στην Άρτα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και την οικονομική επιτυχία της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως παράδειγμα προς μίμηση. Τόνισε ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η Ελλάδα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, η χώρα μας προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα μειώνει το δημόσιο χρέος της. Αυτή η πορεία επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας στο τρέχον ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Προβλέψεις για το 2027 και μείωση ανεργίας

Αναφερόμενος στις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027, ο Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε συγκεκριμένα στοιχεία. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2027, ρυθμός σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί, φτάνοντας το 2,8% το 2027 από 4% το 2026. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027. Αυτό το ποσοστό ανεργίας θα είναι το χαμηλότερο στην Ελλάδα μετά το 2008.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης ότι ήδη 600 χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν αποκτήσει ένα εισόδημα, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχή πορεία της οικονομίας και την επίδρασή της στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παρεμβάσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις

Στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε τον καταλυτικό ρόλο των παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στους στόχους που επιτεύχθηκαν, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε τις μόνιμες ελαφρύνσεις στο επιχειρείν. Η φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται εδραιώνει τον συντελεστή νομικών προσώπων στο 22% και συνεχίζει τη δίκαιη κατανομή των βαρών, προσφέροντας σταθερότητα και κίνητρα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Αξιοποίηση πόρων από το ταμείο ανάκαμψης

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε και στην επιτυχή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα πέτυχε 100% απορρόφηση, αξιοποιώντας πλήρως τα 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν. Αυτή η επίδοση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 176 μεταρρυθμίσεων και 376 ορόσημων και στόχων.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η χώρα επιβεβαίωσε την ικανότητά της να μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα και επενδύσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτά τα έργα είναι ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στην αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Προτεραιότητες για την επιχειρηματικότητα

Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ο Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε ότι μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην Καινοτομία, στην Επιχειρηματικότητα και στην Ελληνική Περιφέρεια. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε όλη τη χώρα.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, στηρίζονται εκατοντάδες επενδύσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού χάρτη της Ελλάδας. Ο Υφυπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, ότι πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Newsit