Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την υποχρεωτική διακοπή όλων των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Τα μέτρα λαμβάνονται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας «Άργος».

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων που προβλέπεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Η υποχρέωση αυτή αφορά χειρωνακτικές δραστηριότητες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, στις περιοχές που περιγράφονται αναλυτικά στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι περιοχές που επηρεάζονται και οι εργασίες που απαγορεύονται

Το μέτρο της υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών αφορά ειδικότερα τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Σε αυτές τις γεωγραφικές ενότητες, όλες οι χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να διακοπούν.

Στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχα οχήματα. Επιπλέον, κάθε άλλη αντίστοιχη χειρωνακτική δραστηριότητα που διεξάγεται σε εξωτερικό χώρο εμπίπτει στις προβλέψεις της εγκυκλίου και πρέπει να ανασταλεί.

Ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται και η σύσταση για τηλεργασία

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η υποχρέωση διακοπής των εργασιών ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησής τους. Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται ρητά και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4808/2021, διασφαλίζοντας την προστασία τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα με την υποχρεωτική διακοπή των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, το υπουργείο απευθύνει σύσταση προς τις επιχειρήσεις. Η σύσταση αφορά την εφαρμογή της τηλεργασίας, όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό, ως μέτρο προστασίας των εργαζομένων και οργάνωσης του χρόνου εργασίας τους υπό τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική παύση εργασιών

Η υποχρεωτική παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές. Αυτές οι εξαιρέσεις καλύπτουν τομείς ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, καθώς και οι αεροπορικές μεταφορές. Επιπλέον, εξαιρούνται οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (handling), καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των απαραίτητων λειτουργιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki