Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πιστοποιήθηκαν σε νέες δεξιότητες την τελευταία τετραετία, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την κατάρτιση να απορροφώνται πλήρως. Ωστόσο, μόλις ένα μικρό ποσοστό των ανέργων που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα κατάφερε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, από τους χιλιάδες ανέργους που έλαβαν μέρος, λιγότεροι από τους μισούς βρήκαν απασχόληση, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην παρεχόμενη κατάρτιση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Τα δεδομένα της κατάρτισης και της απασχόλησης

Περίπου 671.000 πολίτες πιστοποιήθηκαν σε νέες δεξιότητες κατά την περίοδο 2023-2026. Οι σχετικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης απορροφήθηκαν πλήρως, φτάνοντας το 100%.

Παρά την πλήρη απορρόφηση των πόρων και τον μεγάλο αριθμό πιστοποιήσεων, τα αποτελέσματα στην απασχόληση των ανέργων δείχνουν ότι από τους 264.079 ανέργους που συμμετείχαν στα προγράμματα, μόλις το 41,4% βρήκε τελικά εργασία.

Το χάσμα με τις ανάγκες της βιομηχανίας

Την ίδια ώρα που η κατάρτιση δεν οδηγεί σε απασχόληση όσο θα αναμενόταν, η βιομηχανία δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει τεχνικές θέσεις. Το χάσμα ανάμεσα στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας παραμένει ανοιχτό, με τις επιχειρήσεις να επιμένουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ως βασική αιτία για αυτή την κατάσταση αναφέρεται η μακροχρόνια υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία έχει δημιουργήσει ελλείψεις σε κλάδους όπως τα χημικά, τα φάρμακα και τα τρόφιμα.

Οι προτάσεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας

Ο κόσμος της βιομηχανίας δηλώνει ότι δεν βρίσκει το προσωπικό που χρειάζεται, ιδίως σε τεχνικές ειδικότητες. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ζητούν προγράμματα που θα είναι σχεδιασμένα από κοινού με τις επιχειρήσεις και στοχευμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Το ζητούμενο, επομένως, είναι η κατάρτιση να μετριέται με βάση το αποτέλεσμα στην απασχόληση και όχι με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων στα προγράμματα.

Η νέα στρατηγική της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης

Για την άρση της ασυμφωνίας ανάμεσα στην κατάρτιση των ανέργων και το προφίλ των υποψηφίων που ζητά η αγορά εργασίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε μια νέα στρατηγική. Η νέα Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων εμφαίνει στις αληθινές ανάγκες της αγοράς, με χρονοδιάγραμμα το διάστημα 2027 – 2030.

Το νέο πλαίσιο κατάρτισης πρόκειται να αναπληρώσει τα κενά που άφησαν τα προηγούμενα προγράμματα και εισάγει τέσσερεις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αγορά εργασίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η σημασία της πρακτικής εκπαίδευσης και των τεχνικών ειδικοτήτων

Στο πλαίσιο βελτίωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού της DEMO ΑΒΕΕ, Κωνσταντίνος Κοτσίφης, μίλησε για την αναγκαιότητα της εφαρμογής των πρακτικών εκπαίδευσης μέσα στις ίδιες τις βιομηχανίες.

Ο κ. Κοτσίφης τόνισε ακόμα ότι η εργασία των τεχνιτών δεν θα έπρεπε να θεωρείται υποδεέστερη, καθώς οι απολαβές και οι πιθανότητες εξέλιξης στον χώρο της βιομηχανίας είναι αρκετά ανταγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Newsit