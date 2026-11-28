Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης που στοχεύει στην προσφορά εκπτώσεων έως 25% σε περίπου 300 κωδικούς προϊόντων από 30 διαφορετικές κατηγορίες. Τα προϊόντα αυτά θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων και θα είναι αναγνωρίσιμα μέσω της εφαρμογής «PosoKanei», προκειμένου οι καταναλωτές να τα ξεχωρίζουν εύκολα. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις αυτές, το υπουργείο εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, προανήγγειλε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το 2027 για την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» και οι εκπτώσεις

Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στο ERTNews, το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» έχει ως στόχο την ένταξη 300 κωδικών προϊόντων από 30 διαφορετικές κατηγορίες. Η έναρξη της εφαρμογής του τοποθετείται στις 18 Δεκεμβρίου, λίγο πριν την κορύφωση της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, στη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι εκπτώσεις θα φτάνουν το 25%. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, οι μειώσεις τιμών θα διαμορφώνονται στο 20%, στο 15% ή ακόμα και στο 10%, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους καταναλωτές. Ήδη έχουν ενταχθεί 26 κατηγορίες προϊόντων, με τον αριθμό των κωδικών να προσεγγίζει τους 300.

Προϊόντα και διεύρυνση του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» θα περιλαμβάνει μια σειρά βασικών προϊόντων που αποτελούν μέρος του εορταστικού τραπεζιού και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών, έχουν ήδη ενταχθεί κρέατα, βασιλόπιτες, τσουρέκια, φέτα, κίτρινα τυριά, καφές, σοκολατάκια, μπισκότα και αναψυκτικά. Η επιλογή αυτών των ειδών αποσκοπεί στην κάλυψη σημαντικών αναγκών των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Παράλληλα, καταβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια για τη διεύρυνση του προγράμματος και σε άλλους τομείς της αγοράς. Ειδικότερα, εξετάζεται η ένταξη προϊόντων από την αγορά παιχνιδιών, με στόχο να καλυφθούν και οι ανάγκες των καταναλωτών για εορταστικά δώρα. Η διαβούλευση με τους εκπροσώπους της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών.

Συνεργασίες και διαφάνεια στην αγορά

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς για την επιτυχία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι είχε συνάντηση με την Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η μείωση του κόστους των προϊόντων που προορίζονται για το εορταστικό τραπέζι, προσφέροντας ανακούφιση στους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των καταναλωτών και στη διαφάνεια των εκπτώσεων. Ο κ. Σπανάκης διευκρίνισε ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται ενιαίες τιμές για τα προϊόντα σε όλες τις αλυσίδες, διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό.

Εντατικοποίηση ελέγχων και τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ-μάρκετ και τα ζαχαροπλαστεία, το υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τους ελέγχους στην αγορά. Αυτή η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί μέρος των ευρύτερων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά ενόψει της αυξημένης καταναλωτικής κίνησης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ελεγκτικών μηχανισμών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Από το 2027, η τεχνολογία αυτή αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και τον έλεγχο της αγοράς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επιτήρηση των τιμών και την προστασία του καταναλωτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki