Μία ακόμη εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων ολοκληρώθηκε για το Euronext Athens, με τις διεθνείς εξελίξεις να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης. Η μεταβλητότητα στη Wall Street, που εντάθηκε από τις διοικητικές εξελίξεις στη Nvidia και την επαναφορά της ρητορικής περί δασμών, επηρέασε ευρύτερα τις διεθνείς αγορές. Παρά μια πρόσκαιρη ανάκαμψη λόγω της αργίας της Wall Street, η επιφυλακτικότητα παραμένει ισχυρή στην εγχώρια αγορά.

Έντονες διακυμάνσεις και διεθνείς επιρροές

Το Euronext Athens βρέθηκε σε κλοιό αναταράξεων, καθώς οι παράγοντες από το εξωτερικό πυροδότησαν κύματα αποστροφής κινδύνου. Η ανάλυση της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι η επιφυλακτικότητα είναι διάχυτη και αποτυπώνεται ακόμη και σε μετοχές που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν ως στηρίγματα του Γενικού Δείκτη. Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για το εννεάμηνο, οι διεθνείς εξελίξεις αποκτούν πλέον μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση της τάσης.

Οι απότομες κινήσεις στις διεθνείς αγορές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθιστώντας το ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις. Η αβεβαιότητα που προκαλείται από γεγονότα όπως οι εξελίξεις στη Nvidia και η συζήτηση περί δασμών, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές είναι πιο επιφυλακτικοί.

Η στάση των διαχειριστών και η ευαλωτότητα της αγοράς

Καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της χρονιάς, οι διαχειριστές εμφανίζουν περιορισμένα κίνητρα να ανοίξουν νέες θέσεις ή να αυξήσουν τις υφιστάμενες. Η προσδοκία για έναν καλύτερο συγχρονισμό κινήσεων προς το τέλος του 2026 επηρεάζει τις αποφάσεις τους. Αυτή η συγκρατημένη διάθεση για νέες τοποθετήσεις καθιστά το Χρηματιστήριο Αθηνών πιο ευάλωτο σε εξωτερικές αναταράξεις.

Επιπλέον, διαπιστώνονται ενδείξεις κόπωσης στο ενδιαφέρον για νέες αντλήσεις κεφαλαίων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο διεθνής παράγοντας θα έχει τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των τάσεων, με το βαθμό εγρήγορσης στα αρνητικά νέα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η εγχώρια αγορά παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς αυτές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της.

Η αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) τον Δεκέμβριο θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένη. Σύμφωνα με την προσδοκία που ενσωματώνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στις 9 Δεκεμβρίου ανέρχεται στο 98,9%. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος των επιτοκίων αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,0% και 4,25%, ενώ έχουν υποχωρήσει οι προσδοκίες για κίνηση κατά 50 μονάδες βάσης.

Η έλευση του Δεκεμβρίου έχει πλέον ως κεντρικό γεγονός τις διαθέσεις της Fed και την βραχυπρόθεσμη προοπτική των επιτοκίων. Πάνω σε αυτή την προοπτική, η αγορά θα προσαρμόσει τις προσδοκίες της, χωρίς να έχει ακόμα ξεκάθαρα μηνύματα από το μέτωπο της οικονομίας που θα επέτρεπαν τη διαπίστωση ολοκλήρωσης του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων.

Σύνθετη εικόνα στην αμερικανική οικονομία

Η εικόνα της ζήτησης στην αμερικανική οικονομία είναι πιο σύνθετη, παρά την αναμενόμενη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή, η άνοδος του δομικού δείκτη τιμών κατανάλωσης των νοικοκυριών (PCE) στο 3,3% από 3,1% συνηγορεί υπέρ περαιτέρω σύσφιγξης. Ωστόσο, άλλα στοιχεία παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα.

Η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου του 2026 αναθεωρήθηκε στο 4,3%, αλλά η πραγματική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο. Επιπλέον, το Beige Book κατέγραψε μικρή μεταβολή στις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ οι προκαταρκτικοί δείκτες μεταποίησης υποχώρησαν. Αυτά τα αντικρουόμενα στοιχεία καθιστούν την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης πιο περίπλοκη.

Το βλέμμα στην αγοραστική κίνηση

Η εβδομάδα που ξεκινάει θα αξιολογήσει την αγοραστική κίνηση του εκπτωτικού τριημέρου, το οποίο περιλάμβανε την Black Friday και την Cyber Monday. Τα στοιχεία από αυτές τις ημέρες αναμένεται να δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα για την καταναλωτική διάθεση και τη δυναμική της αγοράς. Η αξιολόγηση αυτής της κίνησης θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση της πορείας της οικονομίας στο άμεσο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit