Η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στη Ρουμανία με νέα συμφωνία εξαγοράς 93 εκατ. ευρώ

Με μια νέα επιχειρηματική συμφωνία ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ διευρύνει την παρουσία της στη ρουμανική αγορά ενέργειας. Η κίνηση αυτή ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των παραγωγικών της μονάδων και των υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελώντας μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του ομίλου για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Η νέα συμφωνία και το χαρτοφυλάκιο

Οι θυγατρικές του ομίλου, PPC Productie Romania και PPC Renewables Romania, υπέγραψαν συμφωνίες με τη Navios Investment. Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την απόκτηση του συνόλου των μετοχών πέντε εταιρειών.

Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν ενεργειακές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν, καθώς και έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Η συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε περίπου 139 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο των αποκτηθέντων περιλαμβάνονται δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, με συνολική ισχύ 40,3 MW. Επιπλέον, περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, οι οποίες έχουν ισχύ 12 MW και χωρητικότητα 24 MWh.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκεται υπό κατασκευή, με ισχύ 50,6 MW και χωρητικότητα 200,6 MWh. Παράλληλα, αφορά ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 30 MW, το οποίο επίσης βρίσκεται υπό κατασκευή. Τέλος, στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται εκτάσεις γης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη πρόσθετων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στρατηγικός στόχος για το 2030

Η νέα αυτή συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η διοίκηση της ΔΕΗ στη ρουμανική αγορά. Η Ρουμανία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς άξονες της διεθνούς ανάπτυξης του ομίλου.

Ο στρατηγικός στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα να φθάσει τα 5,3 GW έως το έτος 2030. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω περαιτέρω εξαγορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές αποθήκευσης και την ευέλικτη ηλεκτροπαραγωγή.

Η παράμετρος της ευέλικτης ηλεκτροπαραγωγής αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς η συμμετοχή της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα συνεχώς αυξάνεται. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ οι ευέλικτες συμβατικές μονάδες είναι σε θέση να καλύπτουν τις ανάγκες του συστήματος σε περιόδους που η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι περιορισμένη.

Ευρύτερη επέκταση στη Ρουμανία και την Ευρώπη

Η κινητικότητα του ομίλου της ΔΕΗ στη Ρουμανία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον ενεργειακό τομέα. Στις αρχές Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε μέσω της Κωτσόβολος η συμφωνία για την εξαγορά της Flanco. Η Flanco αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στη Ρουμανία, με επιχειρηματική αξία που ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία, ο όμιλος διευρύνει τη γεωγραφική του παρουσία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Με την εξαγορά της Enegan στην Ιταλία, η ΔΕΗ επεκτείνεται και στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, επενδυτική δραστηριότητα αναπτύσσεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και της Κροατίας.

Οι διαδοχικές αυτές κινήσεις αντικατοπτρίζουν τη σταδιακή μετάβαση της ΔΕΗ. Από μία επιχείρηση που είχε κυρίως εγχώριο προσανατολισμό, μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό ενεργειακό παίκτη με διευρυμένη παρουσία και δραστηριότητες σε διάφορους τομείς και χώρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki