Ο λογαριασμός των 49,2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα παραμένει ανοιχτός μετά το αδιέξοδο που σημειώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος αφορά την περίοδο 2028-2034, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές περικοπές που ενδέχεται να φτάσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσες και συγκεκριμένες προεκτάσεις για τη χώρα μας, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα κονδυλίων σε πολλούς τομείς.

Η διεκδίκηση της Ελλάδας και οι αρχικές προτάσεις

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε για την Ελλάδα ένα συνολικό ποσό 49,2 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό ήταν ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων και πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Από τα 49,2 δισ. ευρώ, τα 42,9 δισ. ευρώ προορίζονταν για την Πολιτική Συνοχής, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και άλλες συναφείς δράσεις. Επιπλέον, 3,5 δισ. ευρώ είχαν προβλεφθεί για τη μετανάστευση, τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια, ενώ άλλα 2,8 δισ. ευρώ θα προέρχονταν από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο συμβιβασμού και οι περικοπές

Το σχέδιο συμβιβασμού, το οποίο παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προβλέπει μία σημαντική μείωση στον συνολικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός περιορίζεται από τα 1,985 τρισ. ευρώ στα 1,781 τρισ. ευρώ, δηλαδή μία περικοπή ύψους 204 δισ. ευρώ.

Παρά τη συνολική αυτή μείωση, το ποσό που θα αναλογεί στη χώρα μας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη διατήρηση των κονδυλίων που αφορούν την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τα έργα

Η συζήτηση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει πολύ συγκεκριμένες προεκτάσεις για την Ελλάδα, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την υλοποίηση σημαντικών έργων. Τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα για την επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς και για τις ενισχύσεις των αγροτών.

Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση νοσοκομείων, την κατασκευή και συντήρηση οδικών δικτύων, αλλά και για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων που προστατεύουν τις υποδομές και τις περιουσίες. Το υφιστάμενο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, με τα υπόλοιπα να καλύπτονται από εθνικούς πόρους.

Μείωση κονδυλίων συνοχής και δικλίδα ασφαλείας

Σύμφωνα με το σχέδιο Κόστα, τα διαθέσιμα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Συνοχή και μία σειρά συναφών δράσεων, όπως η ύπαιθρος, η αλιεία και ο τουρισμός, αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 12%. Συγκεκριμένα, από 459 δισ. ευρώ, τα κονδύλια αυτά θα περιοριστούν σε 402,4 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές τιμές του 2025.

Ωστόσο, μία σημαντική δικλίδα ασφαλείας για την Ελλάδα αποτελεί η πρόταση να διασφαλιστεί για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες τουλάχιστον το 90% των αντίστοιχων κονδυλίων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάγονται σήμερα οι 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, γεγονός που καθιστά αυτή την πρόταση ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη.

Η σημασία των ευρωπαϊκών πόρων για τις δημόσιες επενδύσεις

Η κρισιμότητα της διατήρησης των ευρωπαϊκών πόρων για την ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 του υπουργείου Οικονομικών. Οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των δημόσιων επενδύσεων.

Από τα 50,6 δισ. ευρώ δημοσίων επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί για την τετραετία, ένα μεγάλο μέρος, συγκεκριμένα 34 δισ. ευρώ, αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από αυτά, τα 23,1 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια, υπογραμμίζοντας την εξάρτηση της Ελλάδας από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Με πληροφορίες από: Newsit