Μια νέα επιβάρυνση πρόκειται να αντιμετωπίσουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι ασφαλιστικές τους εισφορές αναμένεται να αυξηθούν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, προσθέτοντας νέα πίεση στην οικονομική τους κατάσταση. Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες επιβαρύνσεις, δημιουργώντας ένα σωρευτικό ποσοστό που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές.

Οι επερχόμενες αυξήσεις στις εισφορές

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα αυξηθούν κατά 4%. Η αύξηση αυτή, η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό του πληθωρισμού, προβλέπεται από τον νόμο Βρούτση 4670/2020. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 35 του νόμου αφορά την κύρια ασφάλιση, ενώ το άρθρο 45 αφορά την επικουρική ασφάλιση.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που οι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων βλέπουν τις εισφορές τους να αυξάνονται. Αυτό το διαδοχικό κύμα αυξήσεων επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Σωρευτική επιβάρυνση και οι επιπτώσεις της

Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, οι διαδοχικές αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, σε συνδυασμό με την τεκμαρτή φορολόγηση, επιδεινώνουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση χιλιάδων ασφαλισμένων. Αυτή η συνθήκη έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Η περίοδος 2023-2026 χαρακτηρίστηκε από αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών κατά 18,26% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτές οι αυξήσεις, μαζί με την τεκμαρτή φορολόγηση, αναφέρονται ως οι βασικές αιτίες της υπερχρέωσής τους και της διόγκωσης των οφειλών στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Μια πρωτοφανής αύξηση στην Ευρώπη

Συνυπολογίζοντας και την επικείμενη αύξηση κατά 4% από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι ασφαλιστικές εισφορές των εν λόγω επαγγελματιών θα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 22,26% την τελευταία πενταετία, δηλαδή την περίοδο 2023-2027. Η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι μια τέτοια αύξηση, σε τόσο μικρή χρονική περίοδο, δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα της Ευρώπης.

Η οργάνωση τονίζει ότι αυτή η σωρευτική αύξηση είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για μικρομεσαίους και αγρότες σε σύγκριση με τις 47 χώρες της Ευρώπης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης που υφίστανται οι συγκεκριμένοι κλάδοι στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος στους ασφαλισμένους

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα των περίπου 1,5 εκατομμυρίου ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων. Η υπερχρέωση και η διόγκωση των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς φορείς αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα που επιδεινώνεται με κάθε νέα αύξηση.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, δημιουργεί ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν και άλλες οικονομικές πιέσεις, όπως η τεκμαρτή φορολόγηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki