Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα κίνητρα της δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου στο Νευροκόπι Δράμας, μετά την ομολογία του 50χρονου κτηνοτρόφου. Ο δράστης παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον νεαρό και έθαψε τη σορό του σε άλλο σημείο, ενώ στην απολογία του άλλαξε την αρχική του κατάθεση σχετικά με την αιτία του εγκλήματος.

Ενώ αρχικά φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε ερωτική σχέση με το θύμα, ο 50χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό κατά την απολογία του, δηλώνοντας ότι οι λόγοι ήταν καθαρά οικονομικοί. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι θύτης και θύμα συνδέονταν με κουμπαριά.

Η σχέση θύτη και θύματος

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος και ο 24χρονος Βούλγαρος, πατέρας δύο παιδιών, ήταν κουμπάροι. Ο δράστης είχε βαφτίσει ένα από τα παιδιά του νεαρού, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία.

Στην προανακριτική του κατάθεση, ο 50χρονος φέρεται να είχε αναφέρει την ύπαρξη ερωτικής σχέσης με τον 24χρονο, ο οποίος του ζητούσε διαρκώς χρήματα. Ωστόσο, στην επίσημη απολογία του, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αρνήθηκε κατηγορηματικά την ερωτική σχέση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν οικονομικές διαφορές.

Οικονομικές διαφορές και απειλές

Ο 50χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεχόταν συνεχώς απειλές από τον 24χρονο, ο οποίος του ζητούσε επίμονα χρήματα. Ο κτηνοτρόφος δήλωσε ότι φοβόταν πως ο νεαρός θα τον σκότωνε, καθώς οι πιέσεις είχαν φτάσει σε αφόρητο επίπεδο.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είχα πει ότι δεν μπορώ να σου δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπήρχε επαγγελματική οφειλή μεταξύ τους, τονίζοντας ότι οι λόγοι ήταν καθαρά οικονομικοί και οι πιέσεις συναισθηματικές.

Η μοιραία συνάντηση στο μαντρί

Σύμφωνα με την κατάθεση του 50χρονου, ο 24χρονος τον είχε καλέσει τηλεφωνικά, λέγοντάς του ότι θα ερχόταν στο χωριό για να τον συναντήσει, καθώς ήθελε να του δώσει χρήματα. Ο κτηνοτρόφος του είχε απαντήσει ότι αν ήθελε να έρθει, να έρθει μέρα.

Ωστόσο, το Σάββατο, γύρω στις 21:00, ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί του 50χρονου, απειλώντας τον και ζητώντας του χρήματα. Ο κτηνοτρόφος ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνος του, απροστάτευτος και από τον φόβο του προέβη στην πράξη αυτή. «Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ», δήλωσε.

Η απόκρυψη της σορού και ο φόβος

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος πήρε τη σορό του 24χρονου και τη μετέφερε σε ένα χωράφι, όπου και την έθαψε. Ο ίδιος εξήγησε ότι φοβόταν να πάει στην αστυνομία, καθώς πίστευε ότι οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου θα τον σκότωναν.

Ο δικηγόρος του 50χρονου, Χρήστος Φιλιππίδης, δήλωσε ότι ο εντολέας του έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και έχει υποδείξει στις αρχές την τοποθεσία όπου βρισκόταν το όπλο. Ο κ. Φιλιππίδης τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία ερωτική σχέση μεταξύ τους και δεν πρόκειται για έγκλημα πάθους, αλλά για υπόθεση με καθαρά οικονομικά κίνητρα, όπως το δηλώνει ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Topontiki