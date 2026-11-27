Η συμβολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της άμεσης επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η εταιρεία δημιουργεί αξία με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, η οποία διαχέεται σε ένα ευρύ και αλληλένδετο οικοσύστημα επιχειρήσεων, εργαζομένων και κλάδων της οικονομίας. Αυτή η ευρεία συνεισφορά αποτυπώνεται στη Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025.

Από την εγχώρια αλυσίδα προμηθειών και την απασχόληση έως την εστίαση, τη φιλοξενία και τον τουρισμό, η παρουσία της εταιρείας συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η παραγωγική βάση της χώρας και συμβάλλεται στη δημιουργία εισοδήματος και δημόσιων εσόδων.

Το οικονομικό αποτύπωμα και η συμβολή στα δημόσια έσοδα

Σύμφωνα με τη Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025, η συνολική ετήσια προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τη δραστηριότητα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανέρχεται σε €931 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,4% του ελληνικού ΑΕΠ, αναδεικνύοντας το μέγεθος του οικονομικού της αποτυπώματος.

Παράλληλα, η συνολική συνεισφορά της εταιρείας στα έσοδα του κράτους φτάνει τα €592 εκατομμύρια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική δημοσιονομική διάσταση της δραστηριότητάς της. Ενδεικτικά, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, τα 52 λεπτά καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων, γεγονός που επιβεβαιώνει την άμεση συμβολή της στα δημόσια οικονομικά.

Σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης σε όλη την αλυσίδα αξίας

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην απασχόληση, καθώς η δραστηριότητά της υποστηρίζει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, δείχνοντας την ευρεία επίδρασή της στην αγορά εργασίας.

Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστικό: για κάθε μία άμεση θέση εργασίας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία υποστηρίζονται επιπλέον 28 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία. Μάλιστα, το 66% των έμμεσων θέσεων εργασίας συνδέεται με τον κλάδο HoReCa, επιβεβαιώνοντας τη στενή διασύνδεση της δραστηριότητας της εταιρείας με την εστίαση και τη φιλοξενία.

Ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και των προμηθευτών

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν ακόμη ουσιαστικό πυλώνα του οικονομικού αποτυπώματος της εταιρείας. Οι δαπάνες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές ανέρχονται σε €132 εκατομμύρια.

Αυτές οι δαπάνες δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και ευκαιρίες συνεργασίας για ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η συνεισφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο μιας μεγάλης παραγωγικής επιχείρησης στην υποστήριξη της εγχώριας αλυσίδας αξίας και στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλαπλά επίπεδα.

Η διασύνδεση με τον ελληνικό τουρισμό

Ξεχωριστή είναι, επίσης, η διασύνδεση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τον ελληνικό τουρισμό, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, €176 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε δαπάνες τουριστών στην Ελλάδα για προϊόντα της εταιρείας.

Αυτό το στοιχείο αποτυπώνει τη συμβολή της εταιρείας στον τουριστικό τομέα, ο οποίος με τη σειρά του ενισχύει την ελληνική οικονομία. Η παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συνδέεται έτσι με ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την παραγωγική βάση της χώρας και συμβάλλοντας στη δημιουργία εισοδήματος και δημόσιων εσόδων.

Με πληροφορίες από: Topontiki