Σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση βρίσκεται η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic Airways, η οποία προχώρησε την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, στην αναστολή όλων των πτήσεών της. Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι, εάν δεν εξασφαλιστεί άμεσα η απαιτούμενη χρηματοδότηση, θα αναγκαστεί να υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Η Norse Atlantic Airways είχε αποκτήσει παρουσία και στην ελληνική αγορά, προσφέροντας οικονομικές απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Norse Atlantic Airways

Η Norse Atlantic Airways γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της στο Χρηματιστήριο του Όσλο ότι αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας πιθανής εξαγοράς, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στα σοβαρά οικονομικά της προβλήματα.

Η κρισιμότητα της κατάστασης είχε γίνει εμφανής ήδη από την Τετάρτη, όταν η εταιρεία είχε χαρακτηρίσει την οικονομική της θέση ως κρίσιμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μετοχή της να καταγράψει μια σημαντική βουτιά, χάνοντας το 85% της αξίας της, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η αεροπορική εταιρεία.

Αναστολή πτήσεων και προειδοποίηση για πτώχευση

Η αναστολή όλων των πτήσεων της Norse Atlantic Airways τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, ως άμεση συνέπεια της δυσχερούς οικονομικής της θέσης. Η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές ότι η συνέχιση της λειτουργίας της εξαρτάται άμεσα από την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης. Εάν αυτή η χρηματοδότηση δεν βρεθεί άμεσα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να καταθέσει αίτηση πτώχευσης.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες της για την αναστάτωση που προκαλείται από την αναστολή των δρομολογίων. Η διοίκηση τονίζει ότι η εξεύρεση επείγουσας λύσης για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της πτώχευσης και την ομαλή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της.

Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά

Η Norse Atlantic Airways είχε αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα και στην ελληνική αγορά, κυρίως λόγω των οικονομικών απευθείας υπερατλαντικών πτήσεων που προσέφερε. Το δρομολόγιο που την είχε κάνει γνωστή στο ελληνικό κοινό ήταν αυτό που συνέδεε την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη, παρέχοντας μια προσιτή επιλογή για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ειδικότερα, οι πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης αποτελούσαν ένα δημοφιλές δρομολόγιο. Αυτές οι υπερατλαντικές πτήσεις είχαν εποχικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας τους επιβάτες κατά συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

Δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων και η τελευταία πτήση από την Αθήνα

Πέρα από την Αθήνα, η Norse Atlantic Airways εκτελούσε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων που συνέδεαν ευρωπαϊκά αεροδρόμια με διάφορους δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών των προορισμών συγκαταλέγονταν η Νέα Υόρκη, το Ορλάντο, η Μπανγκόκ και το Κέιπ Τάουν, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους ταξιδιώτες.

Όσον αφορά το δρομολόγιο από την Αθήνα, κατά το έτος 2026, οι πτήσεις της Norse Atlantic Airways πραγματοποιούνταν από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η τελευταία πτήση της εταιρείας από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 2026, σηματοδοτώντας το τέλος της παρουσίας της στην ελληνική πρωτεύουσα για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis