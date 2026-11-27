Η Black Friday έφτασε και επίσημα στην Ελλάδα, ωστόσο η φετινή της εκδοχή μοιάζει όλο και λιγότερο με μια γιορτή κατανάλωσης και όλο και περισσότερο με μια διαδικασία διαχείρισης κρίσης. Πίσω από τις έρευνες που αναφέρουν ότι το 67% των Ελλήνων δηλώνει πως θα ψωνίσει και τις εκτιμήσεις για τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων, κρύβεται μια αγορά όπου οι πολίτες δεν κυνηγούν την ευκαιρία. Αντιθέτως, προσπαθούν να χωρέσουν βασικά έξοδα και χριστουγεννιάτικα δώρα σε έναν μισθό που έχει ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από τα τρόφιμα, το ρεύμα και το νοίκι.

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες

Τα στοιχεία της αγοράς καταδεικνύουν μια αυξημένη πρόθεση συμμετοχής, φτάνοντας στο 67% φέτος, έναντι 63% την περασμένη χρονιά. Παρά την αύξηση αυτή, ο χαρακτήρας των αγορών έχει μεταβληθεί ριζικά, αντανακλώντας τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας.

Ενώ παλαιότερα η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου λειτουργούσε ως καταλύτης για αγορές τεχνολογίας, μόδας και δώρων πολυτελείας, σήμερα λειτουργεί περισσότερο ως «εξάτμιση» των γιορτινών εξόδων. Οι καταναλωτές στρέφονται στις προσφορές με διαφορετική στόχευση, προσπαθώντας να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες τους.

Η «έκπτωση» ως εργαλείο επιβίωσης

Με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν διαρκώς, τα ενοίκια να πιέζουν ασφυκτικά και τους λογαριασμούς του χειμώνα να αυξάνονται, πολλοί περιμένουν την Black Friday όχι για να κάνουν «σπατάλη». Αντιθέτως, την εκμεταλλεύονται για να αγοράσουν νωρίτερα όσα θα χρειαστούν τον Δεκέμβριο.

Αυτό περιλαμβάνει από παπούτσια και ρούχα για τα παιδιά, μέχρι οικιακές συσκευές που χάλασαν και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Έτσι, η «έκπτωση» μετατρέπεται σε ένα εργαλείο επιβίωσης για τα νοικοκυριά, αντί να αποτελεί ένα περίσσευμα για αγορές που δεν είναι άμεση ανάγκη.

Η πραγματική εικόνα της αγοράς

Η οικονομική εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όταν συγκρίνεται η εντύπωση της έκπτωσης με την πραγματική τιμή των προϊόντων. Τα δελτία Τύπου της γραμμής έχουν στήσει ξανά το ίδιο σκηνικό, με ποσοστά συμμετοχής, εκτιμήσεις για τον τζίρο, συμβουλές «έξυπνων» αγορών και υπενθυμίσεις για το «κόκκινο» τιμολόγιο.

Ωστόσο, το ταμείο φέτος δεν επιβεβαιώνει αυτό το παραμύθι. Η πραγματική είδηση δεν είναι αν θα κινηθεί η αγορά, αλλά γιατί κινείται και ποιος πληρώνει τελικά τον λογαριασμό. Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών, ωθώντας τους σε αγορές που άλλοτε θα θεωρούνταν ευκαιρίες, τώρα όμως αποτελούν ανάγκη.

Η Black Friday 2026 ως πρόβα τζενεράλε για το 2027

Η Black Friday του 2026 αποτελεί στην ουσία μια πρόβα τζενεράλε για την αντοχή της κατανάλωσης ενόψει της εισόδου του 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές που γίνονται τώρα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών το επόμενο διάστημα.

Εάν ο τζίρος στηριχθεί κυρίως σε πιστωτικές κάρτες, δόσεις και τη «μεταφορά» αγορών από τον Δεκέμβριο στον Νοέμβριο, τότε η αμέσως επόμενη μέρα θα βρει τα νοικοκυριά με ακόμα πιο φορτωμένες υποχρεώσεις. Αυτό θα συμβεί ακριβώς τη στιγμή που λήγουν οι εορταστικές προσφορές, περνούν στα ράφια οι νέοι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών και ανοίγει ο νέος κύκλος πιέσεων στο οικογενειακό εισόδημα.

Ο καταναλωτής σε αναζήτηση ανάσας

Συνολικά, η φετινή Black Friday δεν υποδηλώνει ότι η αγορά «πετάει» ή ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν μια περίοδο ευημερίας. Αντιθέτως, δείχνει ότι ο καταναλωτής ψάχνει απεγνωσμένα μια ανάσα μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Οι προκλήσεις του 2027 διαγράφονται ήδη από τις φετινές τάσεις. Ο καταναλωτής πληρώνει ακριβά αν δεν κοιτάξει πίσω από την ταμπέλα της «έκπτωσης», καθώς οι παγίδες των προσφορών μπορούν να κρύβουν μακροπρόθεσμες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki