Οι τιμές του πετρελαίου σε ανοδική πορεία λόγω κλιμάκωσης σε Σαουδική Αραβία και Στενά του Ορμούζ

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ανοδική πορεία, για πρώτη φορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, καθώς οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έχει φτάσει στα 85,41 δολάρια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανοδική πορεία των τιμών του αργού

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο τύπου Brent, στις 01:40 GMT της Παρασκευής, διαμορφωνόταν στα 96,19 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI, την ίδια στιγμή, έφτασε στα 85,41 δολάρια.

Η ανάκαμψη αυτή έρχεται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πτωτικής πορείας. Την Πέμπτη, το πετρέλαιο Brent είχε ήδη φτάσει τα 94 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές, ωθούμενο από την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επιθέσεις σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας

Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας έχει επαναφέρει τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και τη διακίνηση πετρελαίου. Την Πέμπτη, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι επίθεση σε διυλιστήριο στην Τζαζάν προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και οδήγησε στην αναστολή μέρους των λειτουργιών του.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στο Ρας Τανούρα. Το Ρας Τανούρα αποτελεί το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας και ταυτόχρονα έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά την επίθεση ιδιαίτερα ανησυχητική για την παγκόσμια αγορά.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Η συνεχιζόμενη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο αργού πετρελαίου, μέσω της οποίας διακινείται ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Η απουσία συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη διέλευση των προμηθειών μέσω αυτού του στρατηγικής σημασίας περάσματος. Η αβεβαιότητα αυτή τροφοδοτεί την ανοδική τάση στις τιμές του πετρελαίου.

Αναζωπύρωση φόβων στην αγορά ενέργειας

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για ενδεχόμενες διαταραχές στην παραγωγή και τη διακίνηση πετρελαίου, παρά τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Είχε επικρατήσει η άποψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απέφευγε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, τα πρόσφατα πλήγματα σε διυλιστήρια και η γενικότερη αστάθεια στην περιοχή έχουν ανατρέψει αυτές τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα οι αγορές να αντιδρούν με άνοδο των τιμών, καθώς η ανησυχία για την επάρκεια του εφοδιασμού επανέρχεται στο προσκήνιο.

Με πληροφορίες από: Enikos