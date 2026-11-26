Η Credia Bank ενισχύει την επιχειρηματική της τραπεζική με την έναρξη λειτουργίας της νέας της θυγατρικής, Credia Leasing. Η νέα εταιρεία, η οποία είναι 100% θυγατρική της τράπεζας, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για εξοπλισμό και ακίνητα. Σκοπός είναι να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και να τους επιτρέπει να αντλούν ρευστότητα, διατηρώντας παράλληλα τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.

Ενίσχυση της επιχειρηματικής τραπεζικής

Ο Όμιλος Credia Bank διευρύνει τις δυνατότητές του στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων, μέσω της λειτουργίας της Credia Leasing. Η νέα αυτή εταιρεία επικεντρώνεται στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η Credia Leasing δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, επαγγελματικά ακίνητα και οχήματα πάσης φύσεως χωρίς να δεσμεύουν σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητάς τους.

Ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης και ρευστότητας

Ένα από τα βασικά εργαλεία που προσφέρει η Credia Leasing είναι το sale & leaseback επί ακινήτων. Μέσω αυτής της δυνατότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν επιπλέον ρευστότητα από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, ενώ συνεχίζουν απρόσκοπτα τη χρήση τους για τις δραστηριότητές τους.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται μπορεί να καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του παγίου στοιχείου. Επιπλέον, η διάρκεια και η κατανομή των μισθωμάτων έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες κάθε επιχείρησης, στις ταμειακές της ροές και στην εποχικότητα της δραστηριότητάς της.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Παράλληλα, τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρούν διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ευρύ φάσμα παγίων στοιχείων

Η Credia Leasing παρέχει λύσεις για την απόκτηση ενός ευρέος φάσματος πάγιων στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, επαγγελματικά οχήματα, καθώς και ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα. Επίσης, καλύπτει ξενοδοχειακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.

Επιπροσθέτως, οι λύσεις επεκτείνονται σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακίνητα επαγγελματικής χρήσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες.

Διαθέσιμες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης

Οι διαθέσιμες λύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνουν το leasing επί κινητού εξοπλισμού, προσφέροντας ευελιξία στην απόκτηση μηχανημάτων και οχημάτων. Επιπλέον, παρέχεται η άμεση χρηματοδοτική μίσθωση, γνωστή ως direct leasing, για άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στις επιλογές συγκαταλέγεται και η χρηματοδοτική μίσθωση μέσω συνεργασιών με προμηθευτές παγίων, το λεγόμενο vendor leasing. Είναι σημαντικό ότι οι χρηματοδοτήσεις μέσω leasing μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συνδυάζονται με την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, προσφέροντας επιπλέον κίνητρα.

Δήλωση του προέδρου της Credia Leasing

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Credia Leasing και Chief Corporate Banking Officer της Credia Bank, προέβη σε δήλωση σχετικά με τη λειτουργία της νέας εταιρείας. Όπως ανέφερε, «Η έναρξη της νέας θυγατρικής ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματική τραπεζική της Credia Bank και τη δυνατότητά μας να καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας».

Ο κ. Χριστοδούλου συμπλήρωσε ότι «Η γνώση των επιχειρήσεων και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται μας επιτρέπει να συνδυάζουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Με την Credia Leasin...»

Με πληροφορίες από: Newsit