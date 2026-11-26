Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φθινοπωρινό Forum 2026 του CEO Clubs Greece, το οποίο διοργανώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο “Building your Transformation Journey with Confidence: Creating value in a fast-pacing world” και είχε την επιμέλεια της EY Ελλάδος. Το φόρουμ συγκέντρωσε περισσότερους από 250 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων CEOs και μελών του Club, καθώς και στελεχών των ηγετικών τους ομάδων.

Σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο

Το Φόρουμ του CEO Clubs Greece εξέτασε πώς μπορεί να δημιουργηθεί αξία σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές. Αυτές οι εκδηλώσεις, που διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο, έχουν καθιερωθεί ως σημαντικό σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Αποτελούν έναν χώρο συνάντησης για ηγέτες από διάφορους κλάδους, όπου οι ιδέες δοκιμάζονται με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα συζητούνται με στόχο τη συλλογική χάραξη της πορείας προς το μέλλον. Το πιο πρόσφατο Φόρουμ έδωσε έμφαση στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο ραγδαίων εξελίξεων στις αγορές, στην τεχνολογία και στη σχέση με τον πελάτη.

Βασικά συμπεράσματα για την ηγεσία

Από το σύνολο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο Φόρουμ, προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο αφορά την πρόβλεψη του μέλλοντος, η οποία πλέον δεν είναι εφικτή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι CEOs καλούνται να προσφέρουν σαφήνεια κατεύθυνσης αντί για βεβαιότητα στους οργανισμούς τους.

Το δεύτερο συμπέρασμα σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς αυτή γίνεται προσβάσιμη σε όλους, το πλεονέκτημα κερδίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες την ενσωματώνουν στη σχέση με τον πελάτη, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Τέλος, το τρίτο συμπέρασμα αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Υπάρχουν περισσότερες επιλογές από ό,τι συχνά θεωρείται, αρκεί να τις υποστηρίζει ένα πειστικό επενδυτικό σχέδιο και μια διοίκηση που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Παρουσιάσεις από κορυφαία στελέχη

Το Φόρουμ άνοιξαν ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, και ο Luca Martini, EMEIA Emerging Markets Leader της EY-Parthenon. Η EY-Parthenon αποτελεί τον βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY. Η παρουσίασή τους είχε τον τίτλο “Setting the scene: creating value in a fast-moving world” και έθεσε το πλαίσιο των συζητήσεων.

Ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε αναλυτικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι CEOs καλούνται να λάβουν αποφάσεις σήμερα. Τόνισε τη σημασία της σαφήνειας στην επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής, ειδικά καθώς η δυνατότητα πρόβλεψης των εξελίξεων μειώνεται διαρκώς.

Οικονομικοπολιτικές αναταράξεις και προτάσεις

Στη συνέχεια, ο κ. Martini παρουσίασε πώς οι πρόσφατες οικονομικοπολιτικές αναταράξεις είχαν ως αποτέλεσμα ένα διαρθρωτικά υψηλότερο κόστος και πιεσμένα περιθώρια κέρδους. Αυτό συνέβη σε αγορές όπου η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή και ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται.

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, ο κ. Martini πρότεινε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η ανάπτυξη προϊόντων με διακριτό χαρακτήρα, τα οποία να ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό των τιμών. Η δεύτερη αφορά τη συγκράτηση των δαπανών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη με νέο κεφάλαιο.

Συνέχεια με θεματικά πάνελ

Το πρόγραμμα του Φόρουμ συνεχίστηκε με τη διεξαγωγή τριών πάνελ. Κάθε ένα από αυτά τα πάνελ ανέλυσε μία από τις βασικές διαστάσεις της δημιουργίας αξίας. Μία από τις διαστάσεις που αναλύθηκαν ήταν αυτή του πελάτη, με τις συζητήσεις να εμβαθύνουν σε πτυχές που αφορούν την προσέγγιση και την αξία που δημιουργείται γύρω από αυτόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta