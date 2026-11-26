Στα 23,085 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2026. Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), καταγράφουν αύξηση 0,7% σε τριμηνιαία βάση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 159 εκατ. ευρώ. Το προηγούμενο τρίμηνο, το συνολικό ενεργητικό ανερχόταν σε 22,926 δισ. ευρώ.

Η εικόνα του ενεργητικού

Το ενεργητικό, όπως ορίζεται, περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των επενδύσεων και των απαιτήσεων που κατέχει μια ασφαλιστική επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με την προσδοκία μελλοντικού οικονομικού οφέλους. Η αύξηση κατά 159 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2026 οδήγησε τη συνολική του αξία στα 23,085 δισ. ευρώ, από 22,926 δισ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τεχνικές προβλέψεις

Στο πλαίσιο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, παρατηρήθηκε άνοδος στην αξία των τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Αντίθετα, υποχώρησε η αξία των χρεωστικών τίτλων, διαμορφώνοντας μια διαφοροποιημένη εικόνα στις επενδύσεις.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις κατέγραψαν μείωση κατά 183 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 16,312 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις αυτές ανέρχονταν σε 16,495 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Άνοδος σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε στα 8,639 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 8,276 δισ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου. Η εν λόγω άνοδος οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού, καθώς και στην ενίσχυση των αποτιμήσεων, με τις αποτιμήσεις των μεριδίων εσωτερικού να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των αμοιβαίων κεφαλαίων στο συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε στο 37,4%, από 36,1%.

Ανοδική πορεία ακολούθησε και η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας, φτάνοντας τα 1,194 δισ. ευρώ, έναντι 1,084 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η ενίσχυση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από την άνοδο των αποτιμήσεων των μετοχών τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, αυτή η άνοδος αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές πωλήσεις μετοχών, κυρίως από την εσωτερική αγορά. Το ποσοστό των μετοχικών τοποθετήσεων στο σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 5,2%, από 4,7%.

Μείωση σε χρεωστικούς τίτλους και μεταβολές στις καταθέσεις

Αντίθετα με την ανοδική τάση σε άλλες κατηγορίες, η αξία των τοποθετήσεων σε χρεωστικούς τίτλους παρουσίασε υποχώρηση, διαμορφούμενη στα 10,300 δισ. ευρώ, από 10,626 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην πτώση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των χρεωστικών τίτλων στο συνολικό ενεργητικό περιορίστηκε στο 44,6%, έναντι 46,3% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτές αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 543 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου. Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ, ανερχόμενες στα 380 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 163 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των καταθέσεων στο συνολικό ενεργητικό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 2,4%.

Με πληροφορίες από: Newsit